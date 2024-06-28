Про це пишуть низка російських ЗМІ. Ба більше, Бліновського вже оголосили в розшук, передає 24 Канал.

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Бліновського оголосили у розшук

Російське МВС оголосило Алєксєя Бліновського у розшук. Так, росіянин мав дати свідчення у справі щодо фінансових махінацій, однак не вийшов на зв'язок зі слідчим. Після цього його оголосили у розшук.



Алєксєя Бліновського оголосили у розшук / Скриншот з росЗМІ

Відомо, що Бліновського не знайшли в підрозділі, в якому він служить. Ймовірно, скандальний російський блогер може бути серед кількості ліквідованих окупантів. Так, Бліновський 2 тижні тому нібито відправився на штурм під Красногорівкою разом з іншими російськими військовими. Відтоді росіянин не виходить на зв'язок.

У мережі зауважають, що Бліновський опинився на війні у квітні 2024 року. Ймовірно, він пішов служити в зону так званої "сво" для того, щоб з його дружини-блогерки зняли звинувачення у податкових махінаціях і випустили з в'язниці. Нещодавно російський президент "помилував" 52 жінки, чиї чоловіки нині воюють в Україні.

Самі російські пропагандисти припускали, що саме з цих причин на війну пішов і Бліновський. Однак його дружина досі у в'язниці, а про долю самого блогера – нічого невідомо.