Суд в России позволил экстрадировать в Беларусь участника протестов: ему светит тюрьма

Московский областной суд разрешил экстрадировать из России белорусского спортсмена и активиста Алексея Кудина. На родине его обвиняют в сопротивлении силовикам во время протестов летом 2020 года.

Как рассказала адвокат Кудина Мария Красова, суд в Москве отклонил жалобу на решение об экстрадиции из России в Беларусь ее подзащитного.

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Адвокат отметила, что собирается вместе с Красовым готовить апелляцию на это решение. Если это не подействует, придется обращаться в Европейский суд по правам человека.

В чем обвиняют Кудина

В Беларуси известный спортсмен и боец ​​MMA принял участие в акции протеста летом 2020 года, на которой "оказывал сопротивление сотрудникам милиции". Как утверждает следствие, во время драки с милицией Кудин побил трех правоохранителей.

В то же время защита утверждает, что во время задержания он был "побит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

Кудина задержали

Ранее Кудина задержали в подмосковном Домодедово по запросу Белоруссии. Спортсмена поместили в СИЗО. Там он обратился к российским властям сначала за убежищем, однако не получил ответ на это ходатайство, а затем – за временным убежищем.

В апреле 2020 года генпрокуратура России решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде.

На родине Кудину грозит до 5 лет лишения свободы.