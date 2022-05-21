Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский. Причины таких изменений пока неизвестны.
Ранее Зеленский назначил новым главой Киевской ОВА Александра Павлюка
Алексей Кулеба снова стал главой Киевской областной государственной администрации. Алексей Павлюк 21 мая был уволен с этой должности.
Источник:Офис Президента
Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский. Причины таких изменений пока неизвестны.
Ранее Зеленский назначил новым главой Киевской ОВА Александра Павлюка