Відповідні укази сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Причини таких змін наразі невідомі.
Раніше Зеленський призначив новим головою Київської ОВА Олександра Павлюка
Олексій Кулеба знову став головою Київської обласної державної адміністрації. Олексія Павлюка 21 травня звільнили з цієї посади.
Джерело:Офіс Президента
Відповідні укази сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Причини таких змін наразі невідомі.
Раніше Зеленський призначив новим головою Київської ОВА Олександра Павлюка