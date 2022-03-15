Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. За його словами, окупанти продовжують вважати захоплення Києва своєю ключовою політичною метою.

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"Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсолютний абсурд з усіх поглядів", – наголосив президент.

Що відомо про Олександра Павлюка

Олександр Павлюк – Герой України, генерал-лейтенант. У 2006 – 2007 роках він був командиром українських миротворчих військ у Косові, де отримав перший досвід співпраці з підрозділами НАТО.

З 2017 по 2020 рік Павлюк командував військами ОК "Захід". З 2020 року був командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У липні 2021 року Павлюка призначили на посаду командувача Операції Об'єднаних сил.

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