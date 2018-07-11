Алена Шоптенко очаровала нежным фото с новорожденным сыном

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко ошеломила поклонников милым семейным снимком. Звездная мама сделала это в символический день – первый месяц жизни ее сына.

Как известно, 10 июня Алена Шоптенко родила первенца. Роды состоялись в одной из столичных частных клиник. Счастливые супруги сразу же определились с именем новорожденного сына – мальчика назвали Алексеем.

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Прошел месяц со времени появления на свет ребенка, поэтому счастливая мама решила опубликовать трогательное сообщение на своей Instagram странице, добавив к нему милое семейное фото.

Сегодня ровно месяц, как я могу каждый день загадывать желание, прокрадаючись мимо Алексея Иванова (мужа Елены Шоптенко, – ред.). Лучший месяц,

– написала она.

На снимке Алена Шоптенко нежно держит своего сына, поддерживая его голову. Позади нее позирует ее муж Алексей, который обнимает своих родных и делает селфи.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 9 Лип 2018 р. о 12:12 PDT

Стоит отметить, что это первое фото, на котором видно новорожденного сына Шоптенко. В то же время социальные сети супругов изобилуют прекрасными фото из комнаты мальчика.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 10 Лип 2018 р. о 6:40 PDT