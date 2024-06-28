Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Бастрыкин принадлежит к российской элите. Поэтому его слова останутся безнаказанными.

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Что будет Бастрыкину

По словам Шейтельмана, Бастрыкин сам такого не придумал, госдура – это старая шутка. Так когда-то сказал российский пропагандист Владимир Познер в эфире первого российского канала. Однако это было довольно давно, когда части в России были другими, а именно "вегетарианские". За это не наказывали, не сажали в тюрьму. Поэтому познару за это ничего не было, все просто посмеялись и забыли.

Сейчас же так шутить в России нельзя, но Бастрыкин этого не знает. Однако политтехнолог объяснил, что ему за это ничего не будет, ведь он принадлежит к касте неприкасаемых в России.

Есть такие люди, которым ничего ни за что не будет, они могут что угодно шутить, говорить все, что угодно. Всем будет приказано все это просто забыть. Вот этим все и закончится,

– подчеркнул Шейтельман.

Он добавил, что Бастрыкин может внести благотворительный взнос в сумме миллиарда долларов из своих средств, например, в фонд на защиту детей госдумы.

Он все же элита из элит России,

– заметил политтехнолог.