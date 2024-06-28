Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Бастрикін належить до російської еліти. Тому його слова залишаться непокараними.

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Що буде Бастрикіну

За словами Шейтельмана, Бастрикін сам такого не придумав, держдура – це старий жарт. Так колись сказав російський пропагандист Владімір Познер в ефірі першого російського каналу. Однак це було досить давно, коли части в Росії були іншими, а саме "вегетаріанські". За це не наказували, не саджали в тюрму. Тому Познару за це нічого не було, всі просто посміялись і забули.

Зараз же так жартувати в Росії не можна, але Бастрикін цього не знає. Однак політтехнолог пояснив, що йому за це нічого не буде, адже він належить до касти недоторканих в Росії.

Є такі люди, яким нічого ні за що не буде, вони можуть будь-що жартувати, говорити все, що завгодно. Всім буде приказано все це просто забути. Ось цим все і закінчиться,

– підкреслив Шейтельман.

Він додав, що Бастрикін може внести благодійний внесок у сумі мільярда доларів зі своїх коштів, наприклад, у фонд на захист дітей держдуми.

Він все ж таки еліта з еліт Росії,

– зауважив політтехнолог.