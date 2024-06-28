Як та де може зародитися збройне повстання поневолених народів Кавказу для 24 Каналу прокоментував громадський діяч із республіки Ічкерія Муса Ломаєв.

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Повстання реальні

Ломаєв переконаний, що потенціал повстань проти російської влади зараз може бути зосереджений не в Дагестані, не в Інгушетії, а в Чесні.

Як тільки вплив Росії і російська армія ослабне на території Чечні, ви побачите, що народ не забув про незалежність, про суверенітет, і готовий за них боротися,

– підкреслив громадський діяч.

Він вважає, що зараз для регіону настали найбільш темні часи, зокрема з приходом жорстокого ставленика Кремля Рамзана Кадирова. Саме це розпалює в головах місцевого населення все більше думок про звільнення з-під російського гніту.

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