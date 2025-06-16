Речь идет об Algiz AM от участников украинского оборонного кластера Brave1. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.
Смотрите также ЦАХАЛ мог уничтожить завод "Шахедов" в Иране: станет ли меньше теперь дронов у россиян
Что известно об Algiz AM
Algiz AM – украинская высокотехнологичная система радиоэлектронной борьбы. Среди ее ключевых особенностей:
- изменение направления излучения на 360 градусов с оперативным реагированием на угрозы;
- оснащение дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;
- мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.
Кстати, название Algiz происходит от одноименной руны, символизирующей защиту, что и обеспечивает система РЭБ на передовой, ежедневно спасая жизни украинских военных.
Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта,
– говорится в сообщении.
Напомним, украинское правительство упростило процедуру закупки беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отечественного производства. Этот шаг должен ускорить поставки на фронт, а также упростить сотрудничество с частным сектором.