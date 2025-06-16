Речь идет об Algiz AM от участников украинского оборонного кластера Brave1. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

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Что известно об Algiz AM

Algiz AM – украинская высокотехнологичная система радиоэлектронной борьбы. Среди ее ключевых особенностей:

изменение направления излучения на 360 градусов с оперативным реагированием на угрозы;

оснащение дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;

мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

Кстати, название Algiz происходит от одноименной руны, символизирующей защиту, что и обеспечивает система РЭБ на передовой, ежедневно спасая жизни украинских военных.

Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта,

– говорится в сообщении.

Напомним, украинское правительство упростило процедуру закупки беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отечественного производства. Этот шаг должен ускорить поставки на фронт, а также упростить сотрудничество с частным сектором.