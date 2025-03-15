Зато, наши военные уже на шаг впереди в борьбе с беспилотниками и постепенно приближаются к уровню россиян в производстве БПЛА Deep Strike. Деталями с 24 Каналом поделился руководитель отдела эксплуатации компании Skyeton Алексей "Бульдозер".

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Преимущества Украины и России

Как отметил Алексей, российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из самых передовых в мире. Украина активно изучает эти технологии и стремится достичь их уровня. Однако в сфере сбивания дронов украинские военные уже значительно опережают врага.

Это такая "игра", что необходимо постоянно двигаться и смотреть на ситуацию вокруг,

– подчеркнул он.

Важно отметить, что в России для проектов по разработке РЭБ привлечено значительно большее количество инженеров, чем в Украине. Количество работников на одном заводе может достигать 4 тысяч человек, из которых около 1000 инженеров работают над конкретным продуктом, часто в течение десятка лет.

Российские власти активно стимулируют развитие этой сферы, что дает ей значительные преимущества. В то же время украинцы должны оставаться настойчивыми, бороться с "ветряными мельницами" и продолжать двигаться вперед.

Однако важно помнить, что количество не всегда определяет качество. Например, Украина уже достигла значительного прогресса в разработке беспилотников Deep Strike, а со временем, когда объемы производства возрастут, результаты будут еще лучше.

Deep Strike Класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии – это сотни километров. Они сохраняют жизни наших военных и позволяют оперативно реагировать на изменения на фронте.

Как Украина противостоит трудностям

Ситуация на фронте постоянно меняется. Невозможно найти универсальный метод, который будет оставаться эффективным в течение 10 лет. Иногда даже на полпути возникают непредсказуемые проблемы, поэтому приходится срочно корректировать стратегии, менять направления и обновлять подходы.

Мы постоянно получаем информацию о том, что на определенных участках фронта осуществляется подавление определенных частот, поэтому должны менять наши тактики, совершенствовать технологии и дублировать все, что можем. Это непрерывная гонка,

– объяснил "Бульдозер".

Благодаря тесному сотрудничеству со смежными подразделениями, компании часто получают данные, которые позволяют реагировать еще до возникновения проблемы.