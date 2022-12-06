Именно поэтому специалисты в рамках проекта Prisoners Voice подобрали и опубликовали алгоритмы, как действовать в ситуациях, если ваш родной человек долго не выходит на связь или попал в плен. А также – как вернуть его домой.
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Что делать, если без вести пропал или попал в плен гражданский человек
Куда обращаться
Если близкий гражданский человек перестал выходить на связь или попал в плен, то, прежде всего, необходимо зафиксировать исчезновение. Сделать это можно по телефонам и ссылкам:
- Горячая линия Нацполиции по поиску пропавших или погибших: 0800212151 и 0894201867,
- Национальное информбюро при Минреинтеграции: 1648 и 0442878165,
- Уполномоченный по правам человека: 0800501720,
- Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах: 0800339247 и 0958960421,
- Международная организация по поиску без вести пропавших (прочтите инструкцию, предшествующую заполнению анкеты),
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека:
ohchr-hrmmu@un.org,
телеграм ohchr_hrmmu (только сообщение),
вайбер +380503746708 (только сообщение),
- Международный комитет Красного Креста:
горячая линия: 0800300155,
служба розыска: 0963044375, 0662509957,
Обязательно также необходимо зафиксировать исчезновение или попадание в плен в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, а также можно заполнить соответствующую форму волонтеров "ЕвромайданSOS", чтобы они помогли зафиксировать исчезновение человека.
Соответствующую форму можно заполнить и на сайте Национального информационного бюро. Специалисты отмечают, что после этого юрист поможет вам обратиться в Международный комитет Красного Креста с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленником.
Также необходимо обратиться в ближайший отдел полиции и написать заявление о том, что связь с родным потеряна, а также предоставить правоохранителям всю имеющуюся информацию. После подачи показаний вы получите номер открытого уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований. После этого к вам должны приехать представители СБУ, чтобы уточнить данные по делу, однако специалисты рекомендуют не затягивать и самостоятельно обратиться в Службу безопасности Украины.
Что предоставить
Правоохранителям необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий вашу личность,
- документы, подтверждающие родственные отношения с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.),
- если есть номер телефона, с которого звонил родной,
- раскадровку видео, на котором был замечен родной человек,
- фото,
- скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д.
Даже после подачи заявления обязательно фиксируйте новые сведения о пропавшем человеке. Например, если вы увидели новые фото или видео в социальных сетях, загружайте эти данные или делайте скриншоты и передавайте следователю.
Куда обращаться
В случае, если исчезнувший человек – военнослужащий, то есть несколько иной алгоритм действий. Как и с гражданскими, в первую очередь нужно зафиксировать исчезновение. Это можно сделать по номерам и ссылкам:
- Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:
+38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01,
united.centre.ssu@gmail.com (только для военных),
- Военная часть, в которой служит человек,
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:
https://koordshtab.org/roadmap,
телеграмм: https://t.me/nib_uncp_bot,
- Горячая линия по поиску пропавших или погибших Нацполиции Украины: 0800212151 и 0894201867
- Национальное информационное бюро при Минреинтеграции (можно заполнить форму на сайте):
1648 и 0442878165,
- Уполномоченный по правам человека: 0800501720,
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека:
ohchr-hrmmu@un.org,
телеграмм: ohchr_hrmmu (только сообщение),
вайбер: +380503746708 (только сообщение),
- Международный Комитет Красного Креста:
горячая линия: 0800300155,
служба розыска: 0963044375, 0662509957,
также с помощью юристов можно обратиться с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленным родным,
- Международная комиссия по пропавшим без вести: https://oic.icmp.int.
Также, как и в случае с гражданскими лицами, вы можете заполнить форму "ЕвромайданSOS", чтобы волонтеры помогли зафиксировать исчезновение близкого человека.
Далее алгоритм действий будет разным в зависимости от того, знаете ли вы, где находится военный.
Если военнослужащий в плену
Если вы знаете, что ваш близкий находится в плену оккупантов, то необходимо убедиться, что его имя находится в списке пленных. Как отметили специалисты, это необходимо, чтобы к его обмену приобщились соответствующие структуры. Для этого вам нужно будет физически обратиться к областному или главному отделению СБУ с документами, удостоверяющими вашу личность, родственные связи с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).
Следователю необходимо будет сообщить всю информацию, подтверждающую пленение военного и при возможности:
- номер телефона, с которого звонил родной во время плена,
- раскадровку видео, на котором был замечен,
- фото, скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д.
После этого между заявителем и стражами порядка подписывается протокол о неразглашении и протокол об опросе, а вы получите номер уголовного производства (обязательный документ) и контакты следователя, который будет его вести. Это и есть гарантия того, что плен будет подтвержден.
Как уже отмечалось выше, обязательно обменяйтесь со следователем контактами, чтобы в случае появления новой информации оперативно предоставлять ее правоохранителям. А также, чтобы получать данные о состоянии рассмотрения дела.
Однако если нет документов о подтверждении родственных отношений, то нужно будет обратиться в суд с заявлением об установлении родственных отношений и привести свидетелей, которые могут подтвердить, что вы и военный проживали вместе или состояли в браке.
После этого необходимо сообщить о пленении и другим организациям, указанным и выше:
- Национальному Информационному бюро,
- Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными,
- Международному комитету Красного Креста.
Если статус и место нахождения военного неизвестны
Если вы не знаете, где находится военнослужащий, то необходимо будет сделать дополнительные шаги. Прежде всего, необходимо также обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о том, что связь с родным потеряна. После чего вы получите номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований.
Если вы являетесь членами семьи (папа, мама, дети), то могут потребовать сдать ДНК-тест. Специалисты отмечают – если нет подтверждения плена, то ДНК-экспертиза необходима. Однако если нет, где взять ДНК, тогда необходимо будет подать ходатайство в суд с просьбой провести эксгумацию родителей или ребенка на извлечение генома умершего для теста ДНК. Взять следы ДНК можно и из вещей пропавшего.
После этого необходимо обратиться к:
- Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах: 0800339247, 0958960421,
- Международной организации по поиску без вести пропавших (перед заполнением формы прочтите инструкцию).
Гуманитарная инициатива "Поиск.Плен"
Этот проект представили правозащитники. В его рамках ищут военнопленных и оказывают им правовую поддержку. Так что если вы знаете, что близкий вам человек попал в плен, вы можете заполнить соответствующую форму. Тогда правозащитники присоединятся к процессу возвращения его домой.
Более того, к этой инициативе вы можете обратиться даже тогда, когда вы только предполагаете, что военнослужащий попал в плен. При этом говорится не только о гражданах Украины, но и об иностранцах, воевавших на стороне нашего государства.