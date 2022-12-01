Об этом в интервью для 24 канала рассказал историк, военнослужащий, сержант полка "Азов" Владислав Дутчак с позывным "Доцентом". Он попал в плен при выходе из "Азовстали" в мае 2022 года.

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"Один из охранников в плену не понимал, что это, когда увидел беспроводные наушники. Он думал, что его обманывают – это не может быть наушниками, потому что нет проводов. Он не шутил. Действительно, этот парень из провинции, возможно, их не видел". Похожих случаев было много", – рассказал военный.

Украденный одеколон россиянин подарил руководителю

Когда Дутчак попал в плен, оккупанты осматривали его вещи. Достали, как отметил военный, дорогие очки против солнца. Россиянин подержал их в руках и сказал: "Они тебе не понадобятся". После этого выбросил их.

Говорю: "Ну, это ты сейчас выкинул свою зарплату". Ответил, что не носит очки. А дешевый солдатский одеколон сразу забрал и подарил руководителю. У них очень странный подход. Однако во время пребывания в Оленовке мы поняли, что эти люди очень бедно живут, – рассказал азовец.

Он отметил, что всех военных раздевали догола, смотрели на татуировку. По мнению Дутчака, у россиян был такой алгоритм, потому что они считают украинцев "опасными преступниками".

"В общем, российская пропаганда против Украины была не 8 лет, а 30. Если сначала это казалось смешно, то теперь я читаю комментарии, что "для х**лов присуща жестокость", – рассказал военный.

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Во что верят россияне

Дутчак сказал, что заметил интересное отличие между россиянами и украинцами – оккупанты в большинстве своем не понимают иронии. Как рассказал военный, украинцы в тяжелейших ситуациях могут и над собой посмеяться. Россияне очень обижаются, не понимают юмора.

"Эти рассказы о двух рабах. Мы над ними смеемся, а они в это реально верят. Ко мне подходили журналисты и говорили, что в Украине каннибализм. Показывали меню одной из кнайп, где было "м*скалик в собственном соку". Я объяснял, что это маркетинговый ход, но они уверяли – верят, что украинцы едят людей", – рассказал Дутчак.

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Кроме этого, военному пытались доказать, что в Украине ведьма спела песню. Он не понимал, о чем говорится, поскольку не имел доступа к информации. Когда вышел из плена, то услышал "Будет тебе, враг, так, как ведьма скажет".

"Классная же песня! Они это эксплуатируют и воспринимают за чистую монету", – добавил защитник.

Украли деньги и выбросили на помойку книги

Военный рассказал, что кроме вещей у него забрали деньги. Это была небольшая сумма – полторы тысячи гривен. Азовец хотел потратить их на конфеты.

Передавали из рук в руки мой паспорт, где лежали эти деньги. Потом деньги скрылись. Это было так смешно, что я даже не стал скандалить. Также забрали часы. Заявили, что нельзя пользоваться электронным, – сказал азовец.

Сначала военному разрешили взять с собой книги. Однако их забрали в Оленовке и выбросили на помойку. Охранник объяснил – книг многовато, должна быть только одна.

"Потом эти книги волшебным образом у нас появились. Их нашли морпехи, передавали по баракам. И где-то на третий месяц пришли и ко мне. Несколько книг было на украинским, все остальные – на русском. Там была фантастика и детективы. Чтобы просто можно было отвлечься", – вспомнил Дутчак.

Обратите внимание – полное интервью с Владиславом Дутчаком: смотрите видео

Нет логики

Дутчак рассказал, что оккупанты совершали множество нелогических действий. Например, могли забрать у кого зубную щетку и выбросить. У военного забрали аптечку, гель для душа.

"Порезали рюкзак. Охранник спросил, как я отношусь к пакетам. После этого взял нож и отрезал лямки рюкзака. Говорит: "Видишь, я сделал тебе пакет", – сказал Дутчак.