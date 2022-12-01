Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів історик, військовослужбовець, сержант полку "Азов" Владислав Дутчак з позивним "Доцент". Він потрапив у полон під час виходу з "Азовсталі" у травні 2022 року.

До теми Запеклі бої на Азовсталі, поранення, полон і накази Редіса: інтерв'ю з Героєм України Хорусом

"Один з охоронців у полоні не розумів, що це, коли побачив бездротові навушники. Він думав, що його обманюють – це не може бути навушниками, бо немає дротів. Він не жартував. Дійсно, цей парубок із провінції, можливо, їх не бачив. Схожих випадків було багато", – розповів військовий.

Вкрадений одеколон росіянин подарував керівникові

Коли Дутчак потрапив у полон, окупанти оглядали його речі. Дістали, як зазначив військовий, дорогі протисонцеві окуляри. Росіянин потримав їх у руках й сказав: "Вони тобі не знадобляться". Після цього викинув їх.

Кажу: "Ну, це ти зараз викинув свою зарплату". Відповів, що не носить окуляри. А дешевий одеколон солдатський одразу забрав й подарував керівникові. У них дуже дивний підхід. Проте під час перебування в Оленівці ми зрозуміли, що ці люди дуже бідно живуть, – розповів азовець.

Він зазначив, що усіх військових роздягали догола, дивилися на татуювання. На думку Дутчака, в росіян був такий алгоритм, бо вони вважають українців "небезпечними злочинцями".

"Загалом російська пропаганда проти України була не 8 років, а 30. Якщо спочатку це здавалося смішно, то тепер я читаю коментарі, що "для х**лов притаманна жорстокість", – розповів військовий.

Зауважте Було близько 600 поранених, – захисник Маріуполя пригадав вихід з "Азовсталі"

У що вірять росіяни

Дутчак сказав, що помітив цікаву відмінність між росіянами й українцями – окупанти у більшості не розуміють іронії. Як розповів військовий, українці у найважчих ситуаціях можуть і з себе посміятися. Росіяни ж дуже ображаються, не розуміють гумору.

"Оці розповіді про двох рабів. Ми з них сміємось, а вони в це реально вірять. До мене підходили журналісти й говорили, що в Україні канібалізм. Показували меню однієї з кнайп, де було "м*скалик у власному соку". Я пояснював, що це маркетинговий хід, але вони запевняли – вірять, що українці їдять людей", – розповів Дутчак.

Читайте також Захисник з "Азовсталі" пригадав, що відбувалося перед терактом в Оленівці

Крім цього, військовому намагалися довести, що в Україні відьма заспівала пісню. Він не розумів, про що мовиться, оскільки не мав доступу до інформації. Коли вийшов з полону, то почув "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

"Класна ж пісня! Вони це експлуатують і сприймають за чисту монету", – додав захисник.

Вкрали гроші й викинули на смітник книжки

Військовий розповів, що крім речей, у нього забрали гроші. Це була невелика сума – півтори тисячі гривень. Азовець хотів витратити їх на цукерки.

Охоронці передавали з рук в руки мій паспорт, де лежали ці гроші. Потім гроші зникли. Це було так смішно, що я навіть не почав скандалити. Також забрали годинник. Заявили, що не можна користуватися електронним, – сказав азовець.

Спочатку військовому дозволили взяти з собою книги. Однак їх забрали в Оленівці й викинули на смітник. Охоронець пояснив – книжок забагато, має бути тільки одна.

"Потім ці книжки чарівним чином у нас з'явилися. Їх знайшли морпіхи, передавали по бараках. І десь на третій місяць прийшли й до мене. Декілька книг було українською, всі інші – російською. Там була фантастика й детективи. Щоб просто можна було відволіктись", – пригадав Дутчак.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Владиславом Дутчаком: дивіться відео

Немає логіки

Дутчак розповів, що окупанти вчиняли безліч нелогічних дій. Наприклад, могли забрати у когось зубну щітку й викинути. У військового забрали аптечку, гель для душу.

"Порізали рюкзак. Охоронець запитав, як я ставлюсь до пакетів. Після цього взяв ніж й відрізав лямки рюкзака. Каже: "Бачиш, я зробив тобі пакет", – сказав Дутчак.