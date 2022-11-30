Однак були моменти, які нівелювали всі сумніви українських воїнів. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець та сержант полку "Азов" Владислав Дутчак.

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На "Азовсталі" було близько 600 поранених

За його словами, головне, що захисники Маріуполя не здавалися в полон, а виходили під гарантії третьої сторони. І ці гарантії були досить серйозними.

Крім того, російська сторона також надавала доволі вагомі гарантії. Окрім, скажімо так, слова російського офіцера, наші воїни розуміли, що на них поширюватиметься Женевська конвенція. Тож військове командування та політичне керівництво пішло на угоду з росіянами щодо припинення гарнізоном "Маріуполь" боротьби та виходу з "Азовсталі".

Були врятовані життя насамперед наших поранених, яких було близько 600 осіб і їх треба було рятувати,

– повідомив український військовослужбовець.

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