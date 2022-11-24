Про черговий обмін полоненими 24 листопада повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Серед звільнених бійців – двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

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З полону звільнили двох офіцерів

Андрій Єрмак повідомив, що з полону росіян вдалося звільнити:

20 нацгвардійців,

12 хлопців з ВМС,

10 бійців ЗСУ,

6 – ДПСУ,

2 з ТрО.

Єрмак наголосив, що вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.

Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо всіх,

– заявив керівник ОП.

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Операція із повернення українських воїнів додому триває

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що операція із повернення українських воїнів додому триває. Вона закликала не акцентувати свою увагу персонально на тих, кого вже повернули.

"Маємо успіхи і цього тижня. Україна повернула ще одну групу наших військових з полону на батьківщину", – написала Маляр.

Крім того, заступниця міністра оборони додала, що "потрібен час, аби військовослужбовці пройшли усі етапи відновлення, а також час для повернення додому усіх, кого утримує кремлівський режим".

За два дні з полону звільнили 86 захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформує, що за останні два дні з полону повернуто 86 захисників.

Повідомляється, що станом на 24 листопада з полону Росії звільнено 1269 осіб.

Напередодні Україна повернула 36 захисників

Андрій Єрмак 23 листопада інформував, що в Україну повернулися з російського полону 35 військових і один цивільний. Серед звільнених є 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС та один хлопець із ЗСУ.

В Офісі Президента уточнили, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед звільнених є ті, хто перебував у полоні ще з початку повномасштабного вторгнення.

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