Texty.org.ua выпустили материал, в котором пришли к выводу, что риски встретить российскую дезинформацию и пропаганду на YouTube в Польше меньше, чем в Украине. Несмотря на это, в польском YouTube все равно есть антиукраинские настроения и нарративы российской пропаганды – их распространяют блогеры и ультраправые силы. Журналисты создали приложение и в течение двух месяцев исследовали алгоритмы рекомендаций YouTube среди 122 поляков, о результатах расскажет 24 Канал.

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Что защищает поляков от российской пропаганды

Во-первых, поляки гораздо меньше используют YouTube для просмотра новостей. Они преимущественно просматривают новости и политические телешоу на страницах онлайн-медиа, телевидении или стриминговых платформах. Большинство этих польских программ можно посмотреть только по подписке или на сайте в собственном видеопроигрывателе медиа.



Сравнительная инфографика пользовательского поведения на YouTube в Украине и Польше / Инфографика Texty.org.ua

Во-вторых, поляки не знают русского. Поэтому алгоритмы YouTube меньше подбрасывают им русскоязычную конспирологию, лечение содой и пропаганду.

В-третьих, европейское законодательство заставляет YouTube подходить более ответственно к тому, что он показывает. Вероятно, это самый важный пункт.

Как в ЕС регулируют YouTube

Кроме уже имеющихся политик модерации YouTube, в конце августа 2023 года в ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах. Его основная задача – бороться с незаконным контентом и создать более сильные механизмы общественного контроля за онлайн-платформами.

Теперь большие платформы и поисковые системы должны строго следить за размещаемым контентом, немедленно удалять незаконный и убирать таргетированную рекламу на основе сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности или политических убеждений.

Кто продвигает российскую пропаганду в польском YouTube

Конечно, все это не означает, что в польском YouTube нет антиукраинских настроений и российской пропаганды. В частности, инфоблогеры – самая активная категория контентмейкеров на польском YouTube, которая их продвигает.

К примеру, на третьем месте среди самых комментируемых YouTube-каналов в Польше – "Дикий тренер" (Dziki Trener). Его первые видео полностью соответствовали названию канала. Сегодня он продвигает скорее эмоциональную оценку актуальных социально-политических вопросов – от ценностей современной молодежи до (не)благодарности украинских беженцев.

Еще один пример – польский журналист и сатирик Войцех Цейровский (Wojciech Cejrowski). Когда-то он был известен как путешественник, сегодня использует это амплуа вместе с фирменным гавайским стилем и туканом на аватарке, чтобы гарантировать себе узнаваемость и успешно продвигать свои видео на YouTube-канале с 630 тысячами подписчиков. Большинство его видео уже давно не о путешествиях, а о НАТО и геополитике.

В частности, в своих видео Цейровский оправдывал решение Путина начать войну, обвиняя Польшу и страны Запада, а до начала полномасштабного вторжения распространял тезисы, что "цель Путина – это Украина, а цель Байдена – это война".

При чем здесь алгоритмы YouTube

Много подписчиков, просмотров и комментариев – и вот уже контент блогера продвигает сам YouTube. Если польский пользователь хоть раз просмотрел видео "Дикого тренера", Войцеха Цейровского или инфоблогеров с подобной риторикой, то YouTube затягивает его в информационную воронку: он достаточно хорошо обнаруживает антиукраинские видео и предлагает у похожих не менее антиукраинские.

Это было зафиксировано в исследовании на примере одного участника, которому при просмотре информационно-манипулятивных каналов YouTube стал рекомендовать контент с нарративами российской пропаганды. Например, видео "Непопулярная правда о российско-украинской войне. Роберт Чеда и Ян Пинский" или канал Wiadomości-Polska, где часто манипулятивно освещают темы внешней политики и транслируют фейки (например, введение смертной казни для предателей в Украине).

Сейчас YouTube – одна из самых популярных социальных сетей в Польше. По состоянию на 2023 год им пользуется 27,5 миллиона польских пользователей – двое из трех поляков заходят сюда просмотреть видео или послушать музыку. И хоть в Польше манипулировать околополитическим контентом через YouTube сложнее, чем в Украине, но это все еще возможно.

