Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным поднял тему российских "Искандеров". Следы их использования недавно обнаружили в Нагорном Карабахе.

Алиев прямо спросил Путина об обломках российских ракет "Искандер-М" в Карабахе. Между тем Минобороны Азербайджана уже направило официальное письмо в Минобороны России.

К теме Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, – Алиев

России прислали доказательства использования "Искандеров"

Разговор с Путиным у Алиева состоялся еще 1 апреля. Он отметил: хотя содержание разговора обычно согласовывается между двумя сторонами и публикуется совместное заявление, он ничего не хочет скрывать от азербайджанского народа. Поэтому рассказал журналистам: действительно говорил с Путиным об обломках ракет.

После Минобороны России прислали официальное письмо с доказательствами.

По моему указанию министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа,

– рассказал Алиев.

При этом Алиев назвал странными заявления официального Еревана об использовании этих ракет. Он предположил, что Армения действительно их использовала. "То они говорят о неразорванных ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы". Однако Ереван до сих пор не предоставил никакой официальной информации.

Напомним. Бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах возобновились 27 сентября 2020 года. В ноябре Баку, Ереван и Москва заключили мирный договор. Впоследствии война прекратилась.

"Искандеры" в Карабахе: что известно