Алиев напрямую спросил у Путина о появлении российских "Искандеров" в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Путиным поднял тему российских "Искандеров". Следы их использования недавно обнаружили в Нагорном Карабахе.
Источник:Интерфакс-Азербайджан
Алиев прямо спросил Путина об обломках российских ракет "Искандер-М" в Карабахе. Между тем Минобороны Азербайджана уже направило официальное письмо в Минобороны России.
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России прислали доказательства использования "Искандеров"
Разговор с Путиным у Алиева состоялся еще 1 апреля. Он отметил: хотя содержание разговора обычно согласовывается между двумя сторонами и публикуется совместное заявление, он ничего не хочет скрывать от азербайджанского народа. Поэтому рассказал журналистам: действительно говорил с Путиным об обломках ракет.
После Минобороны России прислали официальное письмо с доказательствами.
По моему указанию министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа,
– рассказал Алиев.
При этом Алиев назвал странными заявления официального Еревана об использовании этих ракет. Он предположил, что Армения действительно их использовала. "То они говорят о неразорванных ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы". Однако Ереван до сих пор не предоставил никакой официальной информации.
"Искандеры" в Карабахе: что известно
- Азербайджан во время разминирования территории обнаружил в Нагорном Карабахе обломки российских ракет "Искандер".
- Их нашли на территории города Шуша 15 марта.
- Именно после захвата этого города Армения, Азербайджан и Россия заключили мирное соглашение.
- Начальник штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что не будет комментировать информацию о находке.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в нагорнокарабахском конфликте не применялись.
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