Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з Путіним підняв тему російських "Іскандерів". Сліди їхнього використання нещодавно виявили у Нагірному Карабасі.

Алієв прямо спитав Путіна про уламки російських ракет "Іскандер-м" в Карабасі. Тим часом Міноборони Азербайджану уже направило офіційний лист в Міноборони Росії.

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Росії надіслали докази щодо "Іскандерів"

Розмова із Путіним у Алієва відбулася ще 1 квітня. Він зазначив: хоч зміст розмови зазвичай узгоджується між двома сторонами, і публікується спільна заява, він нічого не хоче приховувати від азербайджанського народу. Тому розповів журналістам: справді говорив з Путіним про уламки ракет.

Опісля Мінобороні Росії надіслали офіційний лист із доказами.

За моєю вказівкою, міністерство оборони Азербайджану надіслало офіційний лист з фотографіями, доказами. Але поки ми не отримали жодної відповіді,

– розповів Алієв.

При цьому Алієв назвав дивними заяви офіційного Єревану про використання цих ракет. Він припустив, що Вірменія справді їх використовувала. "То вони кажуть про нерозірвані ракети, то кажуть, що це секрет. Значить, все-таки були використані". Проте Єреван досі не надав жодної офіційної інформації.

Нагадаємо. Бої між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах поновились 27 вересня 2020 року. У листопаді Баку, Єреван та Москва уклали мирний договір. Згодом війна припинилась.

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