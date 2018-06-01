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Алиев рассказал, сколько стран примут участие в акции в поддержку Сенцова

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Олег Сенцов голодает уже 19 день
Олег Сенцов голодает уже 19 день / Фото из открытых источников

Уже 23 страны и 71 город подтвердили свое участие в акции в поддержку Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, которая проходит и 1, и 2 июня.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал программный директор Крымского дома Алим Алиев.

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"Если говорить, например, о Киеве, 2 июня в 11:00 приглашаем всех на Майдан Независимости прийти с плакатами, взять с собой футбольные свистки для того, чтобы приобщиться к этой глобальной акции. Кроме того, 2 мая мы вместе с поэтами и писателями в то же время на Книжном Арсенале проведем такую ​​же акцию", – рассказал Алиев.

Также он добавил, что посчитал дни голодовок всех пленников – получается 105 дней. Алиев достаточно неплохо знает Сашу Кольченко, и утверждает, что ему из-за своего физического телосложения будет достаточно трудно переносить голодание.

Мы знаем, что у Олега уже есть проблемы со здоровьем. У него, как он сам сказал, уже выпали два зуба. И я понимаю, что вот такими жертвами они пытаются достучаться в первую очередь к мировому сообществу. Даже не к самому Путину, а к мировому сообществу, чтобы оно нажало на Путина, различными способами,
– заверил Алим Алиев.

Он отметил, что надеется на счастливый финал акции.

"Но, как я уже говорил, еще раз подтверждаю, зная Олега и его намерения, он пойдет до конца", – добавил Алиев.

Напомним, 1 июня стартовала всемирная акция в поддержку Олега Сенцова. "Поставь "красную карточку" Путину!" – под таким лозунгом проходят акции в поддержку режиссера и других украинских пленников Кремля. Одними из первых митинг провели в Страсбурге в Европарламенте. Акцию организовал литовский депутат – друг Украины Пятрас Ауштрявичюс.

Теги: Олег Сенцов Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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