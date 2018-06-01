Алієв розповів, скільки країн візьмуть участь в акції на підтримку Сенцова

Вже 23 країни та 71 місто підтвердило свою участь в акції на підтримку Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, яка проходить і 1, і 2 червня.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

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"Якщо говорити, наприклад, про Київ, 2 червня об 11:00 запрошуємо всіх на Майдан Незалежності прийти з плакатами, взяти з собою футбольні свистки для того, щоб долучитись до цієї глобальної акції. Окрім того, 2 травня ми разом із поетами і письменниками у той же час на Книжковому Арсеналі проведемо таку ж акцію", – розповів Алієв.

Також він додав, що порахував дні голодувань усіх бранців – виходить 105 днів. Алієв достатньо непогано знає Сашка Кольченка, та стверджує, що йому через свою фізичну тілобудову буде достатньо важко переносити голодування.

Ми знаємо, що в Олега вже є проблеми зі здоров'ям. В нього, як він сам сказав, вже випало два зуби. І я розумію, що от такими жертвами вони намагаються достукатись в першу чергу до світової спільноти. Навіть не до самого Путіна, а до світової спільноти, щоб вона натиснула на Путіна, в різний спосіб,

– запевнив Алім Алієв.

Він зазначив, що сподівається на щасливий фінал акції.

"Але, як я вже говорив, ще раз підтверджую, знаючи Олега і його наміри, він піде до кінця", – додав Алієв.

Нагадаємо, 1 червня стартувала всесвітня акція на підтримку Олега Сенцова. "Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають акції на підтримку режисера та інших українських бранців Кремля. Одними з перших мітинг провели у Страсбурзі в Європарламенті. Акцію організував литовський депутат – друг України Петрас Ауштревічюс.