Стартувала всесвітня акція на підтримку Олега Сенцова і українських політв’язнів: відео

"Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських бранців Кремля.

Одними з перших мітинг провели у Страсбурзі в Європарламенті. Акцію організував литовський депутат – друг України Петрас Ауштревічюс.

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До неї долучилися представники Постійного представництва нашої держави в Європарламенті.

А над посольством України в Польщі вивісили великий банер із закликом звільнити Олега Сєнцова, який голодує вже 19-тий день. Також активісти вийшли на мітинги у центр Брюсселя і Тель-Авіва.

Загалом, про свою участь у глобальній акції на підтримку українських бранців Кремля заявили активісти з-понад 40-ка міст світу. Одиночні пікети пройдуть і в Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі, Москві і Казані. Всесвітній мітинг на підтримку Олега Сенцова і українських політв’язнів триватиме два дні.

Відео як у світі підтримують барнців Кремля, зокрема Олега Сенцова

Нагадаємо, кінорежисер Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. На знак солідарності за тиждень почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.



Після після 15-ого дня голодування, 28 травня, Сенцов зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

У чому Кремль звинувачує Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.