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Стартовала всемирная акция в поддержку Олега Сенцова и украинских политзаключенных: видео

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Акция в поддержку Олега Сенцова в Страсбурге
Акция в поддержку Олега Сенцова в Страсбурге / Screenshot

"Покажи "красную карточку" Путину!" – под таким лозунгом проходят акции в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля.

Одними из первых митинг провели в Страсбурге в Европарламенте. Акцию организовал литовский депутат – друг Украины Петрас Ауштревичюс.

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К ней присоединились представители Постоянного представительства нашего государства в Европарламенте.

Над посольством Украины в Польше вывесили большой баннер с призывом освободить Олега Сенцова, который голодает уже 19-й день. Также активисты вышли на митинги в центр Брюсселя и Тель-Авива.

В общем, о своем участии в глобальной акции в поддержку украинских пленников Кремля заявили активисты из более 40-ка городов мира. Одиночные пикеты пройдут и в России, в частности в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Всемирный митинг в поддержку Олега Сенцова и украинских политзаключенных продлится два дня.

Видео как в мире поддерживают барнцив Кремля, в частности Олега Сенцова

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – голодать, пока не освободят всех 64-х заключенных украинцев. В знак солидарности через неделю начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в августе прошлого года, через месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.

После после пятнадцатого дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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