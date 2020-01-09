Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году

Примерно 120 тысяч украинцев не могут выехать из страны из-за неуплаты алиментов, такую информацию предоставила администрация Государственной пограничной службы. В 2020 году размер алиментов измениться.

Журналист 24 канала вместе с юристом, кандидатом юридических наук Денисом Головиным разобрались – какой размер минимальных и максимальных алиментов в 2020 года году предусмотрен законодательством и что учитывается при их вычислении.

Наказание по закону

В первые дни нового года в столичный аэропорт Борисполь прибыл мужчина на паспортный контроль для оформления на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Однако, при осуществлении контроля пограничник обнаружил, что этому мужчине ограничен выезд с территории Украины из-за имеющейся задолженности по алиментам. 36-летнего украинца правоохранители пригласили в служебное помещение чтобы сообщить ему о ней.

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К сожалению, этот случай не единичный. В базах данных пограничников находится примерно 120 тысяч человек, которым исполнительная служба ограничила выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Поэтому, перед тем как планировать отпуск в Государственной пограничной службе советуют "закрыть" все долги, в частности, перед собственными детьми.

О реестре неплательщиков алиментов, смотрите здесь:

В 2018 году Верховная Рада приняла ряд законов, которые существенно ужесточили ответственность за неуплату алиментов. Так, согласно внесенным тогда же изменениями в закон "Об исполнительном производстве" предусматривается, что при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель выносит мотивированные постановления о:

временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины;

временном ограничении должника в праве управления автомобилем, мотоциклом и другими транспортными средствами;

временном ограничении должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и выхолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

временном ограничении должника в праве охоты.

Временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами не может быть применено в случае:

если установка такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию;

использования должником транспортного средства по инвалидности или пребыванием на содержании должника лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью;

прохождения должником срочной военной службы, военной службы по призыву, лиц офицерского состава, военной службы по призыву по мобилизации, на особый период или если должник проходит военную службу и выполняет боевые задачи военной службы в боевой обстановке или в районе проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

рассрочке или отсрочке уплаты задолженности по алиментам в порядке, установленном законом.

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Поэтому в последнее время часто в аэропортах можно услышать грязную брань пассажиров, которых завернули назад из-за того, что они находятся в реестре неплательщиков алиментов. Таким образом государство заставляет их вспомнить о собственных детях.



О счастливом детстве своих потомков должны позаботиться оба родителя /Фото 24 каналу

Размер алиментов

Как отмечает Денис Головин, согласно Семейному кодексу, уплаченных алиментов должно хватать для обеспечения гармоничного развития ребенка. Юрист отмечает, что минимальный гарантированный размер этих выплат на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае, если достаточно заработка плательщика алиментов.

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В Семейном кодексе установлено сколько процентов от дохода родителя составляют алименты:

на одного ребенка алименты устанавливают 1/4 дохода их плательщика;

на двоих детей алименты устанавливают 1/3 дохода их плательщика;

на троих детей алименты устанавливают 1/2 дохода их плательщика;

на трех и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

В 2020 году минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит:

с 1 января 2020 года – 889,5 гривен;

с 1 июля 2020 года – 929,5 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 960,5 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 года – 1109 гривен;

с 1 июля 2020 года – 1 159 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 1 197,5 гривен.

Минимальная рекомендуемая сумма алиментов на 2020 год для детей до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 1779 гривен;

с 1 июля 2020 года – 1 859 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 1 921 гривен.

Минимальная рекомендуемая сумма алиментов на 2020 год для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 года – 2218 гривен;

с 1 июля 2020 года – 2318 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2395 гривен.



Ребенок не должен чувствовать, что родители его не любят / Фото 24 канала

Максимальный размер алиментов составляет десять прожиточных минимумов на одного ребенка соответствующего возраста. В 2020 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 17 790 гривен;

с 1 июля 2020 года – 18 590 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:

с 1 января 2020 года – 22 180 гривен;

с 1 июля 2020 года – 23 180 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен.

При определении суммы алиментов суд учитывает несколько важных обстоятельств. Как отмечает Денис Головин, при начислении судом алиментов прежде учитывается состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов, наличие других детей, нетрудоспособной второй половины, родителей или детей. Также суд принимает во внимание и наличие в праве собственности или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в частности, движимого и недвижимого имущества, денег, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

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Таким образом, отправляясь на отдых нужно тщательно подготовиться к путешествию и поинтересоваться нет ли ограничений на выезд за границу.