Скільки аліментів мають платити батьки в 2020 році

Приблизно 120 тисяч українців не можуть виїхати з країни через несплату аліментів, таку інформацію надає адміністрація Державної прикордонної служби . У 2020 році розмір аліментів зміниться.

Журналіст 24 каналу разом з юристом, кандидатом юридичних наук Денисом Головіним розібрались – який мінімальний та максимальний розмір аліментів у 2020 році передбачено законодавством та що враховується при їх обчисленні.

Покарання за законом

В перші дні нового року в столичний аеропорт Бориспіль прибув чоловік на паспортний контроль для оформлення на рейс до Дубай (Об'єднані Арабські Емірати). Проте, під час здійснення контролю прикордонник виявив, що цьому чоловіку обмежено виїзд з території України через наявну заборгованість по аліментам. 36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення аби повідомити про неї.

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На жаль, цей випадок не поодинокий. В базах даних прикордонників перебуває приблизно 120 тисяч осіб, яким виконавча служба обмежила виїзд за межі України через несплату аліментів. Тож, перед тим як планувати відпустки в Державній прикордонній службі радять "закрити" всі борги, зокрема, перед власними дітьми.

Про реєстр неплатників аліментів, дивіться тут:

У 2018 році Верховна Рада ухвалила низку законів, які суттєво посилили відповідальність за несплату аліментів. Так, згідно з внесеними тоді ж змінами в закон "Про виконавче провадження" передбачається, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про:

тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

тимчасове обмеження боржника у праві керування автомобілем, мотоциклом та іншими транспортними засобами;

тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

тимчасове обмеження боржника у праві полювання.

Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;

використання боржником транспортного засобу через інвалідність чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;

проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом, осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

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Тому, останнім часом, часто в аеропортах можна почути брудну лайку пасажирів, яких завернули назад через те, що вони перебувають в реєстрі неплатників аліментів. Таким чином держава змушує їх згадати про власних дітей.



Про щасливе дитинство своїх нащадків мають подбати обоє батьків /Фото 24 каналу

Розмір аліментів

Як зауважує Денис Головін, згідно з Сімейним кодексом, сплачених аліментів має вистачати для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Юрист наголошує, що мінімальний гарантований розмір цих виплат на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі, якщо достатньо заробітку платника аліментів.

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У Сімейному кодексі встановлено скільки відсотків від доходу одного з батьків становлять аліменти:

на одну дитину аліменти встановлюють ¼ доходу їх платника;

на двох дітей аліменти встановлюють 1/3 доходу їх платника;

на трьох дітей аліменти встановлюють 1/2 доходу їх платника;

на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

У 2020 році мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років складе:

з 01 січня 2020 року – 889,5 гривень;

з 01 липня 2020 року – 929,5 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 960,5 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років:

з 01 січня 2020 року – 1 109 гривень;

з 01 липня 2020 року – 1 159 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 1 197,5 гривень.

Мінімальна рекомендована сума аліментів на 2020 рік для дітей до 6 років:

з 01 січня 2020 року – 1 779 гривень;

з 01 липня 2020 року – 1 859 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 1 921 гривень.

Мінімальна рекомендована сума аліментів на 2020 рік для дітей від 6 до 18 років:

з 01 січня 2020 року – 2 218 гривень;

з 01 липня 2020 року – 2 318 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 2 395 гривень.



Дитина не повинна відчувати, що батьки її не люблять / Фото 24 каналу

Максимальний розмір аліментів складає десять прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. В 2020 році передбачена максимальна сума аліментів на дитину до 6 років:

з 01 січня 2020 року – 17 790 гривень;

з 01 липня 2020 року – 18 590 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 19 210 гривень.

Максимальна сума аліментів на дитину від 6 років до 18 років у 2020 році:

з 01 січня 2020 року – 22 180 гривень;

з 01 липня 2020 року – 23 180 гривень;

з 01 грудня 2020 року – 23 950 гривень.

При визначенні суми аліментів суд враховує кілька важливих обставин. Як зазначає Денис Головін, при нарахуванні судом аліментів передовсім враховується стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність інших дітей, непрацездатної другої половинки, батьків чи дітей. Також суд бере до уваги й наявність у праві власності або користування у платника аліментів майна та майнових прав, зокрема, рухомого та нерухомого майна, грошей, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав та інші обставини, що мають суттєве значення.

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Таким чином, відправляючись на відпочинок потрібно ретельно підготуватись до подорожі та поцікавитись чи немає обмежень щодо виїзду за кордон.