Кому загрожує ув'язнення, а кому пеня за несплату аліментів

Не платиш аліменти – забуть про поїздки за кодон, роботу на керівних посадах на держслужбі та готуйся до примусових робіт і навіть ув'язнення.

До якого віку повинні сплачуватись аліменти на дитину та в яких випадках неплатникам загрожує штраф чи й ув'язнення – розповідають 24 каналу юристи.

До якого віку платять аліменти

Аліменти сплачують до досягнення дитиною до 18 років. Окрім того, аліменти можна стягувати на утримання навіть повнолітньої дитини, але якщо вона продовжує навчання і тому потребує матеріальної допомоги. В такому випадку аліменти сплачуються допоки студенту не виповниться 23 роки або до припинення навчання.

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Як розповідає юрист судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук, той з батьків, з ким проживає така дитина, або сам син чи дочка може звернутись з позовом про стягнення аліментів до того з батьків, що проживає окремо.

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Також платник аліментів може ініціювати припинення їх стягнення у разі, якщо він хоче передати у власність дитини нерухоме майно (квартиру, будинок тощо). У такому випадку з дозволу органу опіки і піклування між батьками укладається договір, який нотаріально посвідчується.

Заборгував аліменти – плати штраф

Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (3 місяці для батьків важкохворої дитини) на боржника чекають такі обмеження:

виїзд за межі України;

керування транспортними засобами;

користування зброєю;

полювання;

займати керівні посади на державній службі.

Також боржник з аліментів не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України.

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Як зазначає керівник цивільної практики ЮФ "Горецький і Партнери" Старовойтова Дарина, у разі виникнення заборгованості одержувач виплат має право на стягнення пені у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Обрахунок починається з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.

Розмір пені може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів,

– зазначає Дарина Старовойтова.



Навіть розлучившись батьки повинні дбати про дітей / Фото 24 каналу

Ув'язнення чи громадські роботи

За несплату аліментів боржника можна притягнути до адміністративної, а в деяких випадках і кримінальної відповідальності.

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6-місячна заборгованість зі сплати аліментів, з дня подання виконавчого листа, може стати причиною покарання у вигляді призначення судом суспільно корисних робіт, строком від 120 до 240 годин.

Якщо один з батьків має повторну заборгованість по аліментам, суд може призначити виконання громадських робіт на строк від 240 до 360 годин.

За несплату аліментів передбачено й кримінальну відповідальність.

Дарина Старовойтова зазначає, що відповідно до Кримінального кодексу за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, суд може призначити одне з трьох покарань: громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, арешт на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років.



Не платиш аліменти – йди на суспільно корисні роботи / Фото 24 канал

Коли йдеться про аліменти, злочином вважаються будь-які дії боржника, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення аліментів. Наприклад: приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного або приватного виконавця, які призвели до виникнення заборгованості аліментів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці.

Дарина Старовойтова відзначає, що кількість вироків суду про притягнення винних осіб зростає.

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У більшості випадків суд призначає покарання у вигляді громадських робіт, іноді обвинувачених виправдовують, а є випадки, коли потерпілі подають цивільний позов про стягнення моральної шкоди, і суди такі вимоги задовольняють, – наводить приклад юристка.