Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов

Не платите алименты – забудьте о поездках за границу, работу на руководящих должностях на государственной службе и готовьтесь к принудительным работам и даже тюремному заключению. До какого возраста должны выплачивать алименты на ребенка и в каких случаях неплательщикам грозит штраф или и заключение – рассказывают 24 каналу юристы.

До какого возраста должны выплачиваться алименты на ребенка и в каких случаях неплательщикам грозит штраф или заключение – рассказывают 24 каналу юристы.

До какого возраста платят алименты

Алименты платят до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, алименты можно взыскивать на содержание даже совершеннолетнего ребенка, если он продолжает учебу и поэтому нуждается в материальной помощи. В таком случае алименты уплачиваются пока студенту не исполнится 23 года или до прекращения обучения.

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Как рассказывает юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Мартынчук Владислав, тот из родителей, с кем проживает ребенок, или сам сын или дочь может обратиться с иском о взыскании алиментов с того из родителей, который проживает отдельно.

Как наказывают неплательщиков алиментов, смотрите тут:

Также плательщик алиментов может инициировать прекращение их взыскания в случае, если он хочет передать в собственность ребенка недвижимое имущество (квартиру, дом и тому подобное). В таком случае с разрешения органа опеки и заботы между родителями заключается договор, который нотариально заверяется.

Задолжал алименты – плати штраф

Если размер задолженности по уплате алиментов превышает 4 месяца (3 месяца для родителей тяжелобольного ребенка) должника ждут такие ограничения:

выезд за пределы Украины;

управление транспортными средствами;

пользование оружием;

охота;

занимать руководящие должности на государственной службе.

Также должник по алиментам не может влиять на решение о временном выезде ребенка за пределы Украины.

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Как отмечает руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и Партнеры" Старовойтова Дарья, в случае возникновения задолженности выплат получатель имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки. Расчет начинается с дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения, либо до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 % задолженности.

Размер пени может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного состояния плательщика алиментов,

– отмечает Дарья Старовойтова.



Даже расставшись родители должны заботиться о детях / Фото 24 канала

Заключение или общественные работы

За неуплату алиментов должника можно привлечь к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Алименты на ребенка: кто имеет право на выплаты и как их рассчитывают

6-месячная задолженность по уплате алиментов со дня подачи исполнительного листа, может стать причиной наказания в виде назначения судом общественно полезных работ, сроком от 120 до 240 часов.

Если один из родителей имеет повторную задолженность по алиментам, суд может назначить выполнение общественных работ на срок от 240 до 360 часов.

За неуплату алиментов предусмотрена и уголовная ответственность.

Дарья Старовойтова отмечает, что согласно Уголовного кодекса за злостное уклонение от уплаты установленных решением суда алиментов, а также злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, суд может назначить одно из трех наказаний: общественные работы на срок от 80 до 120 часов, арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.



Не платишь алименты – иди на общественно полезные работы / Фото 24 канал

Когда речь идет об алиментах, преступлением считаются любые действия должника, направленные на невыполнение решения суда о взыскании алиментов. Например: сокрытие доходов, изменение места жительства или места работы без уведомления государственного или частного исполнителя, которые привели к возникновению задолженности алиментов в размере, совокупно составляют сумму выплат за три месяца.

Дарья Старовойтова отмечает, что количество приговоров суда о привлечении виновных лиц растет.

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В большинстве случаев суд назначает наказание в виде общественных работ, иногда обвиняемых оправдывают, а есть случаи, когда потерпевшие подают гражданский иск о взыскании морального вреда, и суды такие требования удовлетворяют, – приводит пример юрист.