Чи повинен екс-чоловік платити аліменти після розлучення

За українським законодавством чоловік має такі ж права як і дружина, тому на аліменти можуть претендувати обоє. Звісно, якщо на це є законодавчі підстави. В яких випадках чоловік чи дружина можуть розраховувати на аліменти – 24 каналу розповів партнер, керівник практики сімейного права ЮФ Expatpro Даниленко Платон.

Хто і кого має утримувати

Марія Пашиніна прожила з чоловіком у шлюбі чотири роки. За цей час у пари народилась донечка, а у жінки розуміння того, що дружина після народження дитини не повинна працювати. Мовляв, жіночу місію виконано, тому чоловік має її утримувати до кінця життя.

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Юристи посилаються на Сімейний кодекс, де прописаний вичерпний перелік умов, коли у одного з подружжя виникають зобов’язання утримувати іншого як під час шлюбу, так і після розлучення. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним. Приміром, досяг пенсійного віку, або має інвалідність I, II чи III групи та потребує матеріальної допомоги через те, що зарплата, пенсія чи інші доходи менші за встановлений законом прожитковий мінімум. Щоправда, це лише якщо другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Розірвання шлюбу не припиняє права чоловіка та дружини на утримання, яке з’явилось за час шлюбу,

– наголошує керівник практики сімейного права.



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Крім того, після розлучення колишній член подружжя має право на утримання у таких випадках:

- якщо він став непрацездатним до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розлучення і потребує матеріальної допомоги. Знову ж, за умови, якщо колишня половинка може допомагати;

- екс-чоловік чи жінка отримала інвалідність після того, як минув рік від дня розірвання шлюбу (вади здоров’я стали результатом протиправної поведінки колишньої половинки під час шлюбу);

- якщо на момент розірвання шлюбу жінці чи чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більше п'яти років. Проте претендувати на аліменти вони зможуть лише після досягнення пенсійного віку, за умови спільного проживання у шлюбі не менше десяти років;

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- у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту та працювати. Претендувати на аліменти він має право навіть після розлучення і якщо може заробляти гроші. Знову ж, якщо екс-чоловік чи дружина має можливість їх платити;

- у випадку, коли з екс-половинкою проживають спільні діти віком до 3 років (а якщо малеча має вади фізичного чи психічного характеру — до 6 років);

- якщо колишня дружина чи чоловік проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею;

- колишня дружина в період вагітності (незалежно чи вона працює, та її матеріального становища), за умови, що чоловік може її утримувати.

Аліменти бувають різними

Утримання може надаватись як грошима, так і у натуральні формі, приміром, продуктами тощо. Ці моменти екс-подружжя має між собою узгодити.

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У такому випадку за рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі, та мають сплачуватись щомісячно,

​ – наголошує юрист.

В кожній ситуації розмір аліментів суд визначає окремо, враховуючи всі факти. Суд може змінити суму, якщо відбулись зміни у матеріальному чи сімейному стану однієї із сторін.

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Подружжя має право укласти письмовий договір, не звертаючись до суду. Цей документ потрібно нотаріально посвідчувати. В ньому прописується надання утримання одному з подружжя, визначаються умови, розмір та строки виплати аліментів,

– зазначає Даниленко Платон.

Позбавити грошей

Позбавити права на утримання можуть з кількох причин. Зокрема, якщо чоловік чи дружина негідно поводились у шлюбі або якщо хтось із них став непрацездатним після побоїв іншим. Звісно, лише якщо це буде встановлено судом.

Якщо чоловік чи жінка вилікувались або повторно одружились, їх вже ніхто не зобов’язаний утримувати. Припиняють платити гроші з дати повторного укладення шлюбу чи отримання виписки з лікарні, де засвідчується той факт, що постраждалий одужав.

Позбавяють аліментів, присуджених судом у таких випадках:

1) одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги;

2) платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу.



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Суд може обмежити виплати певним строком, у таких випадках:

1) подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час;

2) коли чоловік чи дружина не може працювати через вчинення умисного злочину;

3) якщо при укладенні шлюбу друга половинка не розповіла про непрацездатність чи тяжку хворобу;

4) одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги.

Право дружини на утримання, пов’язане з вагітністю та догляду за дитиною, припиняється в разі припинення вагітності, народження дитини мертвою. Або, якщо чоловік через суд доведе, що не є біологічним батьком дитини.

Звісно, екс-подружжя може саме розірвати договір про утримання за домовленістю. Приміром, якщо пара домовилась, що замість аліментів чоловік дарує дитині квартиру, будинок, певну суму грошей тощо.

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Якщо один із подружжя отримує аліменти через інвалідність, гроші платяться допоки людина матиме цей статус.

А от якщо другій половинці платили аліменти, бо вона виховувала дитину чи вела домашнє господарство (тому й не могла отримати освіту і йти на роботу тощо), то виплати припиняються через три роки від дня розірвання шлюбу.