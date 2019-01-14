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      У 2018 році українці сплатили вдвічі більше аліментів

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      Новий закон про аліменти дає позитивні результати
      Новий закон про аліменти дає позитивні результати / www.ukrinform.ua

      У 2018 році Міністерство юстиції України стягнуло з боржників аліментів 4,6 мільярда гривень. Ця сума є вдвічі більшою ніж попереднього року.

      Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook. 

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      "У 2018 році державні виконавці Мін’юсту стягнули 4,6 мільярда гривень боргів зі сплати аліментів на користь українських дітей. Це майже вдвічі більше за показник 2017 року, коли дітям повернули 2,4 мільярда гривень заборгованості", – написав Петренко. 

      Міністр додав, що таких успішних результатів вдалося досягти завдяки акції "Чужих Дітей Не Буває". 

      Ініціативу "Чужих дітей не буває" започаткували Виконавча служба із прикордонниками. Відтепер боржники аліментів не мають змоги потрапити за кордон. Пізніше до акції долучилися поліцейські. Усім, хто має борги перед своїми дітьми, заборонено водити авто. Згодом вийшла заборона боржникам на полювання. Такі обмеження змусили боржників нарешті заплатити аліменти, які накопилися в них за багато років. 

      Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон посилює відповідальність за несплату аліментів та збільшує термін звернення і період, за який може бути стягнуто аліменти. 

      Теги: Новини України Гроші Павло Петренко Міністерство юстиції
      Джерело: 24 Канал
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