22:13
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, сьогодні
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все: Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Плати або страждай: як нові закони про аліменти змусили батьків згадати про дітей

      264 Читать новость на русском

      За 2018 рік українці сплатили аліментів удвічі більше, ніж торік. А все завдяки двом законам, які парламент ухвалив цього року.

      Боржників обмежили в комфорті, заборонили користуватися машинами, зброєю і їздити за кордон аж поки не виплатять усю суму аліментів.

      Читайте також: Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві

      А ще наклали штрафи за борги, нагадувати про них почали приходити державні виконавці.

      130 тисяч боржників не впустили за кордон. Один чоловік навіть виклав 800 тисяч гривень, бо інакше не поїхав би на відпочинок.Це абсолютний рекорд виплат цього року.

      А саме з початку 2018 влада в серйозно взялася за неплатників аліментів: у лютому вступили в дію закони, які умовно назвали #ЧужихДітейНеБуває. Тим, хто не платить більше півроку, забороняють виїздити за кордон, керувати машиною, і навіть полювати. А державні виконавці навідуються до боржників додому й арештовують їхнє майно.

      Імена неплатників вивісили на сайті Мін'юсту - у списку майже 170 тисяч прізвищ. Більшість – саме чоловіки, хоча є і жінки. З кінця серпня за прострочення виплат почали ще й штрафувати. 20% від суми боргу – якщо не сплачують один рік, 30% – за 2 роки, 50% – за більш, ніж три роки. Тих, кого і штрафи не злякали, можуть на два роки посадити. Методи виявилося дієвими, хваляться чиновники. У виконавчих службах – черги охочих заплатити.

      Були черги у районний відділах виконавчої служби. Одна черга – це стягувачі, інша черга – боржники, які прийшли швидко оплачувати борги для того, щоб їх пустили за кордон,
      – сказав начальник Головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко.

      За цей рік українці заплатили майже 4 мільярди гривень аліментів – це удвічі більше, ніж торік. Загалом же в Україні півмільйона дітей, які не отримують виплати від своїх батьків. Схоже, вплинули санкції і на депутатів.

      На початку року у реєстрі неплатників знайшли нардепа від радикальної партії Сергія Рибалка, зараз його у списку вже немає. Зникло з реєстру і прізвище Сергія Капліна з "БПП", якого називали неплатником і його колеги.

      Платити аліменти на утримання дитини після розлучення має той з батьків, який і пішов з родини. Мінімально – це половина прожиткового мінімуму на місяць, обраховують його за віком дитини – до 18 років або до 23 років для студентів.

      Крім того, враховують стан її здоров'я та розмір статків батьків – це і збільшує розмір виплат. Якщо ж грошей немає, батьків можуть відправити на суспільні роботи – підмітати вулиці, фарбувати паркани чи прибирати сніг. Усі напрацьовані там гроші держава і передає на користь дитини.

      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      сьогодні , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      289
      Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      сьогодні , 22:00 Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 554
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      сьогодні , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      52189
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      сьогодні , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 326
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновника
       29 січня , 08:16
      Янукович проводить нараду щодо надзвичайного стану, - російські ЗМІ
       1 грудня 2013 , 18:11 8
      Головні новини футболу 15 вересня: Шахтар переміг, Карпати програли, а Реал вперше в сезоні втратив очки
       16 вересня , 07:00
      Сьогодні в Києві сильний сніг: водіям рекоменують не виїздити на дороги
       12 грудня , 07:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук