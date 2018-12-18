Плати або страждай: як нові закони про аліменти змусили батьків згадати про дітей

За 2018 рік українці сплатили аліментів удвічі більше, ніж торік. А все завдяки двом законам, які парламент ухвалив цього року.

Боржників обмежили в комфорті, заборонили користуватися машинами, зброєю і їздити за кордон аж поки не виплатять усю суму аліментів.

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А ще наклали штрафи за борги, нагадувати про них почали приходити державні виконавці.

130 тисяч боржників не впустили за кордон. Один чоловік навіть виклав 800 тисяч гривень, бо інакше не поїхав би на відпочинок.Це абсолютний рекорд виплат цього року.

А саме з початку 2018 влада в серйозно взялася за неплатників аліментів: у лютому вступили в дію закони, які умовно назвали #ЧужихДітейНеБуває. Тим, хто не платить більше півроку, забороняють виїздити за кордон, керувати машиною, і навіть полювати. А державні виконавці навідуються до боржників додому й арештовують їхнє майно.

Імена неплатників вивісили на сайті Мін'юсту - у списку майже 170 тисяч прізвищ. Більшість – саме чоловіки, хоча є і жінки. З кінця серпня за прострочення виплат почали ще й штрафувати. 20% від суми боргу – якщо не сплачують один рік, 30% – за 2 роки, 50% – за більш, ніж три роки. Тих, кого і штрафи не злякали, можуть на два роки посадити. Методи виявилося дієвими, хваляться чиновники. У виконавчих службах – черги охочих заплатити.

Були черги у районний відділах виконавчої служби. Одна черга – це стягувачі, інша черга – боржники, які прийшли швидко оплачувати борги для того, щоб їх пустили за кордон,

– сказав начальник Головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко.

За цей рік українці заплатили майже 4 мільярди гривень аліментів – це удвічі більше, ніж торік. Загалом же в Україні півмільйона дітей, які не отримують виплати від своїх батьків. Схоже, вплинули санкції і на депутатів.

На початку року у реєстрі неплатників знайшли нардепа від радикальної партії Сергія Рибалка, зараз його у списку вже немає. Зникло з реєстру і прізвище Сергія Капліна з "БПП", якого називали неплатником і його колеги.

Платити аліменти на утримання дитини після розлучення має той з батьків, який і пішов з родини. Мінімально – це половина прожиткового мінімуму на місяць, обраховують його за віком дитини – до 18 років або до 23 років для студентів.

Крім того, враховують стан її здоров'я та розмір статків батьків – це і збільшує розмір виплат. Якщо ж грошей немає, батьків можуть відправити на суспільні роботи – підмітати вулиці, фарбувати паркани чи прибирати сніг. Усі напрацьовані там гроші держава і передає на користь дитини.