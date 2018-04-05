Алименты на содержание пожилых родителей: Рева сделал уточнение

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что информация об обязательных выплатах алиментов на пожилых родителей является недостоверной.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отметим, что накануне Рева заявил, что украинцы должны выплачивать алименты на содержание пожилых родителей.

"Распространяется недостоверная информация, когда не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные", – заявил Рева.

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Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали "сейчас ты будешь платить деньги своим родителям". Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого,

– добавил министр.

Он также отметил, что отношения не регулируются деньгами, это дело семьи. В то же время Рева отметил, что есть случаи, когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, которые отказываются заботиться о них.

Я напомнил, что есть Конституция, где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей,

– уточнил министр социальной политики.

Рева также напомнил об уголовной ответственности для лиц, уклоняющихся от заботы о родителях, которую предусматривает 165-я статья Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что согласно статье 51 Конституции Украины, родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.