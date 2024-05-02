Так, фронтовой медик получила номинацию “European Best Combat Medic”, передает 24 Канал. Алина Михайлова отметила, что это награда медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" и вообще тактической медицины Украины.

Важно У меня есть своя боль и свой путь, который я прошла, – Алина Михайлова о "Да Винчи"

Лучший боевой медик Европы

Саблю-отличие представители "Всеукраинского совета реанимации (ресусцитации) и экстренной медицинской помощи" передали парамедику 1 мая во время учебного курса "MEDEVAC".

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" получила номинацию "European Best Combat Medic" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Алина Михайлова рассказала, что в прошлом году в Германии проходил слет боевых медиков разных стран. Комиссия определила медицинскую службу Украины Best Combat Medic Awards.

Фронтовой медик отметила, что на сегодня есть хороший потенциал в развитии медицинских служб. Однако, не такой, который хотелось бы иметь на 10 год войны, конечно. Более того, добавила Михайлова, он держится исключительно на энтузиазме людей, которые хотят что-то менять в этой стране.

Один из больших примеров большой победы, и нашей службы, в частности, это, что мы наконец имеем закон о разрешении на догоспитальном этапе делать переливание крови и ее компонентов,

– отметила боевой медик.

Объяснила, что это для Украины большой шаг вперед, и для фронтовой медицины, и для мира, в частности.

И вот мы были одними как раз из немногих таких фронтменов по фронту. Мы были первой медицинской службой, которой предложили Министерство здравоохранения быть пилотным проектом с кровью холодильником. Мы показали, что мы можем это делать. И вот это одно было из определенных пунктов, по которым, видимо, нас также награждали,

– отметила Алина Михайлова.

Алина Михайлова стала лучшим боевым медиком Европы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отметила, что это награда в целом для тактической медицины Украины, которая смогла и которая за эти 10 лет войны из полного отсутствия понимания, что такое турникет и зачем, сегодня льет кровь на догоспитальном этапе".

"И наш опыт, который сегодня является неоценимым для развития протоколов и реальной медицины на поле реального боя. Горжусь!" И это только начало нашей большой работы... Но если мы не сделаем этого, – никто не сделает вместо нас", – подчеркнула боевой медик.

Краткая справка. "Combat Medical Care Conference" – ежегодная международная конференция, которая собирает представителей тактической медицины из более чем 30 стран. В 2023 году участие в ней приняли более 1200 военных и гражданских со всего мира.