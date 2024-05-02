Так, фронтова медикиня отримала номінацію "European Best Combat Medic", передає 24 Канал. Аліна Михайлова наголосила, що це нагорода медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" та загалом тактичної медицини України.

Важливо У мене є свій біль і свій шлях, який я пройшла, – Аліна Михайлова про "Да Вінчі"

Найкраща бойова медикиня Європи

Шаблю-відзнаку представники "Всеукраїнської ради реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги" передали парамедикині 1 травня під час навчального курсу "MEDEVAC".

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" отримала номінацію "European Best Combat Medic" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Аліна Михайлова розповіла, що минулого року в Німеччині проходив зліт бойових медиків різних країн. Комісія визначила медичну службу України Best Combat Medic Awards.

Фронтова медикиня зауважила, що на сьогодні є хороший потенціал в розвитку медичних служб. Однак, не такий, який хотілося б мати на 10 рік війни, звичайно. Ба більше, додала Михайлова, він тримається виключно на ентузіазмі людей, які хочуть щось міняти в цій країні.

Один з великих прикладів великої перемоги, і нашої служби, зокрема, це, що ми нарешті маємо закон про дозвіл на догоспітальному етапі робити переливання крові та її компонентів,

– наголосила бойова медикиня.

Пояснила, що це для України великий крок вперед, і для фронтової медицини, і для світу, зокрема.

І от ми були одними якраз з небагатьох таких фронтменів по фронту. Ми були першою медичною службою, якій запропонували Міністерство охорони здоров'я бути пілотним проєктом з кров'ю холодильником. Ми показали, що ми можемо це робити. І ось це одно було з визначених пунктів, за якими, мабуть, нас також нагороджували,

– зазначила Аліна Михайлова.

Аліна Михайлова стала найкращою бойовою медикинею Європи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" зауважила, що це нагорода загалом тактичної медицини України, яка змогла і яка за ці 10 років війни з повної відсутності розуміння, що таке турнікет і навіщо, сьогодні ллє кров на догоспітальному етапі".

"І наш досвід, який сьогодні є неоціненним для розвитку протоколів та реальної медицини на полі реального бою. Пишаюсь! І це тільки початок нашої великої роботи… Але якщо ми не зробимо цього, – ніхто не зробить замість нас", – підкреслила бойова медикиня.

Коротка довідка. "Combat Medical Care Conference" – щорічна міжнародна конференція, яка збирає представників тактичної медицини з понад 30 країн. У 2023 році участь у ній взяли більш ніж 1200 військових і цивільних з усього світу.