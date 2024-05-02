Так, фронтова медикиня отримала номінацію "European Best Combat Medic", передає 24 Канал. Аліна Михайлова наголосила, що це нагорода медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" та загалом тактичної медицини України.
Важливо У мене є свій біль і свій шлях, який я пройшла, – Аліна Михайлова про "Да Вінчі"
Найкраща бойова медикиня Європи
Шаблю-відзнаку представники "Всеукраїнської ради реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги" передали парамедикині 1 травня під час навчального курсу "MEDEVAC".
Керівниця медичної служби "УЛЬФ" отримала номінацію "European Best Combat Medic" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Аліна Михайлова розповіла, що минулого року в Німеччині проходив зліт бойових медиків різних країн. Комісія визначила медичну службу України Best Combat Medic Awards.
Фронтова медикиня зауважила, що на сьогодні є хороший потенціал в розвитку медичних служб. Однак, не такий, який хотілося б мати на 10 рік війни, звичайно. Ба більше, додала Михайлова, він тримається виключно на ентузіазмі людей, які хочуть щось міняти в цій країні.
Один з великих прикладів великої перемоги, і нашої служби, зокрема, це, що ми нарешті маємо закон про дозвіл на догоспітальному етапі робити переливання крові та її компонентів,
– наголосила бойова медикиня.
Пояснила, що це для України великий крок вперед, і для фронтової медицини, і для світу, зокрема.
І от ми були одними якраз з небагатьох таких фронтменів по фронту. Ми були першою медичною службою, якій запропонували Міністерство охорони здоров'я бути пілотним проєктом з кров'ю холодильником. Ми показали, що ми можемо це робити. І ось це одно було з визначених пунктів, за якими, мабуть, нас також нагороджували,
– зазначила Аліна Михайлова.
Аліна Михайлова стала найкращою бойовою медикинею Європи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Керівниця медичної служби "УЛЬФ" зауважила, що це нагорода загалом тактичної медицини України, яка змогла і яка за ці 10 років війни з повної відсутності розуміння, що таке турнікет і навіщо, сьогодні ллє кров на догоспітальному етапі".
"І наш досвід, який сьогодні є неоціненним для розвитку протоколів та реальної медицини на полі реального бою. Пишаюсь! І це тільки початок нашої великої роботи… Але якщо ми не зробимо цього, – ніхто не зробить замість нас", – підкреслила бойова медикиня.