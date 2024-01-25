Своїми емоціями та відчуттями Аліна Михайлова поділилася в інтерв'ю. Керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла розповіла про своє життя після втрати коханого.

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Думаю, він коли-небудь повернеться, – Михайлова

Вона зізнається, що думає, що Дмитро коли-небудь повернеться, і що скаже їй, що все класно. За її словами, це такі психологічні маніпуляції, обманки себе, які, каже вона, – не є шаблонним прикладом для всіх ситуацій.

Я навіть не маю уявлення. Не рахуючи те, що в мене у знайомої загинув чоловік, вона про це дізналася через смс, з якихось публікацій. А я навіть не розумію, як це. Тому що у мене на руках загинула моя кохана людина. І я не знаю, як це по-іншому. У мене є свій біль і свій шлях, який я пройшла. А в інших жінок він абсолютно інший,

– каже Аліна Михайлова.

Вона розповіла, що щоразу, коли приїжджає до Києва, – йде на Аскольдову могилу. Правда, зізнається, в якийсь момент їй стало важко туди приходити. І що навіть не може пояснити причину, чому так сталося. Разом з тим зазначила, що не відчуває там присутності Дмитра.

Ні, його там немає. Ну для мене його там немає. І чи відчуваю я якусь силу там? Теж ні. Просто в мене є відчуття, що він є, а питання де? Ось просто десь є. І потрібно трохи почекати і він повернеться,

– додає вона.

Аліна Михайлова наголосила, що зараз гине цвіт нашої нації. Мовиться про людей, котрі взяли зброю та пішли добровільно на захист країни. Тих, хто не сховався і не поїхав.

І бажання помсти й ненависті є абсолютно за всіх людей. Але це якась порожнеча, напевно. Ти не маєш права по-іншому,

– наголосила Михайлова.

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