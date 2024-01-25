Своими эмоциями и ощущениями Алина Михайлова поделилась в интервью. Руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло рассказала о своей жизни после потери любимого.
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Думаю, он когда-нибудь вернется, – Михайлова
Она признается, что думает, что Дмитрий когда-нибудь вернется, и что скажет ей, что все классно. По ее словам, это такие психологические манипуляции, обманки себя, которые, говорит она, – не являются шаблонным примером для всех ситуаций.
Я даже не имею представления. Не считая то, что у меня у знакомой погиб муж, она об этом узнала через смс, из каких-то публикаций. А я даже не понимаю, как это. Потому что у меня на руках погиб мой любимый человек. И я не знаю, как это по-другому. У меня есть своя боль и свой путь, который я прошла. А у других женщин он совершенно другой,
– говорит Алина Михайлова.
Она рассказала, что каждый раз, когда приезжает в Киев, – идет на Аскольдову могилу. Правда, признается, в какой-то момент ей стало трудно туда приходить. И что даже не может объяснить причину, почему так произошло. Вместе с тем отметила, что не чувствует там присутствия Дмитрия.
Нет, его там нет. Ну для меня его там нет. И чувствую ли я какую-то силу там? Тоже нет. Просто у меня есть ощущение, что он есть, а вопрос где? Вот просто где-то есть. И нужно немного подождать и он вернется,
– добавляет она.
Алина Михайлова отметила, что сейчас погибает цвет нашей нации. Говорится о людях, которые взяли оружие и пошли добровольно на защиту страны. Тех, кто не спрятался и не уехал.
И желание мести и ненависти есть абсолютно за всех людей. Но это какая-то пустота, наверное. Ты не имеешь права по-другому,
– подчеркнула Михайлова.
Что известно о гибели "Да Винчи"
- 7 марта 2023 года поступило трагическое известие. Стало известно, что Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
- О гибели Дмитрия сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что свой последний бой "Да Винчи" принял под Бахмутом.
- Обратим внимание, что Дмитрий Коцюбайло – первый доброволец, который получил звание Героя Украины.
- Дмитрий Коцюбайло пошел защищать Украину еще в 2014 году. Тогда "Да Винчи" было всего 18 лет. Герой Украины покинул тогда обучение и после Майдана пошел на фронт.