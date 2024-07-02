Михайлова отметила, что мошенница выдает себя как якобы экс-бойца Добровольческого украинского корпуса. Хотя сама девушка в составе подразделения не была.

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Михайлова рассказала о спекулянтке на фото с "Да Винчи"

История началась с того, что военная Юлия "Ураган" Воборникова опубликовала пост о сборе средств, который до этого выложила в сеть якобы экс-боец ДУК ПС – Анастасия Шемет. На это сообщение отреагировала Алина Михайлова, которая отрицает его достоверность и назвала Шемет мошенницей.

Анастасия паразитирует на фотографиях с нами уже не первый год. Никаких ранений/контузий в 1ОШР ДУК ПС она не получала. В составе подразделения не была,

– написала девушка "Да Винчи".



Анастасия Шемет мошенничала на фото с "Да Винчи" / Фото из фейсбука Алины Михайловой

По словам Михайловой, еще когда Дмитрий Коцюбайло был живым, то не раз звонил Шемет, когда она делала подобные сборы для себя, и говорил прекратить обманывать людей на деньги.

"Автора сообщения считаю причастной так же к схемам с этой Анастасией. Потому что перед тем, как вестись на сказки и делать такие громкие заявления, что "солдата кинули", стоит все же спросить, был ли этот солдат. Прошу вас пожаловаться на сообщение этой госпожи Юлии", – отметила руководитель медицинской службы "УЛЬФ".

Как Юлия Воборникова ответила на сообщение Михайловой

Впоследствии в фейсбуке Юлия "Ураган" Воборникова написала, что с ней связалась Алина Михайлова и предоставила информацию об Анастасии Шемет.

Со слов Алины, Настя хоть и была волонтером в ПС, находилась на базе, но в боях участия не принимала, и ранений не получала. Шрамы которые я видела на ее ногах не боевые. Настя имеет проблемы с ментальным здоровьем, и этот факт Алина подтвердила,

– написала "Ураган".

Военная также попросила всех, кто сбрасывал Анастасии Шемет средства, отписать ей в личные, а мошенница вернет все собранные средства.

Юлия также написала, что ей очень больно, что люди манипулируют такими вещами как война и ранения. Военная подчеркнула, что даже имея проблемы со здоровьем, подобные вещи нельзя делать.