Михайлова наголосила, що шахрайка видає себе як нібито ексбійчиню Добровольчого українського корпусу. Хоча сама дівчина у складі підрозділу не була.

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Михайлова розповіла про спекулянтку на фото з "Да Вінчі"

Історія почалася з того, що військова Юлія "Ураган" Воборнікова опублікувала пост про збір коштів, який до цього виклала у мережу нібито ексбійчиня ДУК ПС – Анастасія Шемет. На цей допис відреагувала Аліна Михайлова, яка заперечила його достовірність і назвала Шемет шахрайкою.

Анастасія паразитує на фотографіях з нами вже не перший рік. Ніяких поранень/контузій в 1ОШР ДУК ПС вона не зазнавала. В складі підрозділу не була,

– написала дівчина "Да Вінчі".



Анастасія Шемет шахраювала на фото з "Да Вінчі" / Фото з фейсбуку Аліни Михайлової

За словами Михайлової, ще коли Дмитро Коцюбайло був живим, то не раз дзвонив Шемет, коли вона робила подібні збори для себе, і казав припинити обманювати людей на гроші.

"Автора допису вважаю причетною так само до схем з цією Анастасією. Бо перед тим, як вестися на казки й робити такі гучні заяви, що "солдата кинули", варто все ж запитати, чи цей солдат був. Прошу вас поскаржитися на допис цієї пані Юлії", – зазначила керівниця медичної служби "УЛЬФ".

Як Юлія Воборнікова відповіла на допис Михайлової

Згодом у фейсбуці Юлія "Ураган" Воборнікова написала, що з нею зв'язалася Аліна Михайлова і надала інформацію щодо Анастасії Шемет.

Зі слів Аліни, Настя хоч і була волонтером в ПС, перебувала на базі, але в боях участі не брала, і поранень не зазнавала. Шрами які я бачила на її ногах не бойові. Настя має проблеми з ментальним здоров'ям, і цей факт Аліна підтвердила,

– написала "Ураган".

Військова також попросила всіх, хто скидав Анастасії Шемет кошти, відписати їй в особисті, а шахрайка поверне всі зібрані кошти.

Юлія також написала, що їй дуже боляче, що люди маніпулюють такими речами як війна і поранення. Військова підкреслила, що навіть маючи проблеми зі здоров'ям, подібні речі не можна робити.