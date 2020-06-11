Место Святослава Вакарчука в Раде займет Алина Свидерская. Она была 19 номером в партийном списке "Голоса" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.

Об этом во время брифинга сообщил Святослав Вакарчук, который решил сдать свой мандат народного депутата, пишет 24 канал. Важно Святослав Вакарчук сдает мандат народного депутата Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская,

– предположил Вакарчук. Что известно об Алине Свидерской Свидерская – юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех иностранных вузов.

Она закончила НаУКМА по специальности "правоведение" и Кембриджский университет по той же специальности.

Была стипендиаткой программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука.

В 2014 – 2017 годах – партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.

В 2015 году Свидерская была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции.

С 2016 года Свидерская является партнером в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

С 2017 года – она глава и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

Свидерская является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука. Заметим, что о своем решении сдать мандат народного депутата Святослав Вакарчук заявил 11 июня. Политик отметил, что частично выполнил свою миссию: "провел в парламент прекрасную партию". Далее в его планах создание большого образовательного проекта.