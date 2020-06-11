Вместо Вакарчука в Раду зайдет Алина Свидерская: что о ней известно
Место Святослава Вакарчука в Раде займет Алина Свидерская. Она была 19 номером в партийном списке "Голоса" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.
Об этом во время брифинга сообщил Святослав Вакарчук, который решил сдать свой мандат народного депутата, пишет 24 канал.
Важно Святослав Вакарчук сдает мандат народного депутата
Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская,
– предположил Вакарчук.
Что известно об Алине Свидерской
- Свидерская – юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех иностранных вузов.
- Она закончила НаУКМА по специальности "правоведение" и Кембриджский университет по той же специальности.
- Была стипендиаткой программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука.
- В 2014 – 2017 годах – партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.
- В 2015 году Свидерская была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции.
- С 2016 года Свидерская является партнером в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.
- С 2017 года – она глава и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".
- Свидерская является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука.
Заметим, что о своем решении сдать мандат народного депутата Святослав Вакарчук заявил 11 июня. Политик отметил, что частично выполнил свою миссию: "провел в парламент прекрасную партию". Далее в его планах создание большого образовательного проекта.