Замість Вакарчука в Раду зайде Аліна Свідерська: що про неї відомо
Місце Святослава Вакарчука у Раді займе Аліна Свідерська. Вона була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.
Про це під час брифінгу повідомив Святослав Вакарчук, який вирішив скласти свій мандат народного депутата, пише 24 канал.
Важливо Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата
Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська,
– припустив Вакарчук.
Що відомо про Аліну Свідерську
- Свідерська – юристка, членкиня організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників усіх закордонних вишів.
- Вона закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет за тою ж спеціальністю.
- Була стипендіаткою програми "Всесвітні студії" від Фонду Віктора Пінчука.
- У 2014 – 2017 роках – партнерка та співзасновниця громадської організації EasyBusiness, де займалася розробкою та координацією ініціатив з дерегуляції української економіки.
- У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції.
- З 2016 року Свідерська є партнером у компанії Aice Hydro AS, що займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.
- З 2017 року – вона голова та співзасновниця громадської організації "Лабораторія чистої енергетики".
- Свідерська є дружиною ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.
Зауважимо, що про своє рішення скласти мандат народного депутата Святослав Вакарчук заявив 11 червня. Політик зауважив, що частково виконав свою місію: "провів у парламент прекрасну партію". Далі у його планах створення великого освітнього проєкту.