Місце Святослава Вакарчука у Раді займе Аліна Свідерська. Вона була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Про це під час брифінгу повідомив Святослав Вакарчук, який вирішив скласти свій мандат народного депутата, пише 24 канал. Важливо Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська,

– припустив Вакарчук. Що відомо про Аліну Свідерську Свідерська – юристка, членкиня організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників усіх закордонних вишів.

Вона закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет за тою ж спеціальністю.

Була стипендіаткою програми "Всесвітні студії" від Фонду Віктора Пінчука.

У 2014 – 2017 роках – партнерка та співзасновниця громадської організації EasyBusiness, де займалася розробкою та координацією ініціатив з дерегуляції української економіки.

У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції.

З 2016 року Свідерська є партнером у компанії Aice Hydro AS, що займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

З 2017 року – вона голова та співзасновниця громадської організації "Лабораторія чистої енергетики".

Свідерська є дружиною ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука. Зауважимо, що про своє рішення скласти мандат народного депутата Святослав Вакарчук заявив 11 червня. Політик зауважив, що частково виконав свою місію: "провів у парламент прекрасну партію". Далі у його планах створення великого освітнього проєкту.