Лидер "АдН" пообещала отменить выплаты части украинцев и прекратить помощь Киеву

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае реализации политики ее партии Германия прекратит финансовую и военную помощь Украине. Она также призвала сократить социальные выплаты для части украинцев.

Об этом пишет Clash Report.

Какое заявление сделала Вайдель?

АдН выступает за прекращение поддержки Украины и требует возврата военной помощи.

Мы прекратим выплаты Украине и любую поддержку войны, а также выдвинем Украине требования о возврате значительных сумм,

– сказала Вайдель.

Лидер АдН также выступила за отмену выплат для части украинцев, находящихся в Германии, в частности для военнообязанных.

Более миллиона украинцев в Германии получают социальные выплаты. Это действительно невероятно, и с финансовой точки зрения такая ситуация больше не является устойчивой,

– подчеркнула она.

По словам Вайдель, значительная часть украинцев должна вернуться в Украину. Особо она акцентировала внимание на молодых мужчинах призывного возраста. В то же время заявления Вайдель отражают позицию именно АдН – ультраправой оппозиционной партии Германии.

Напомним, в Германии партия Сары Вагенкнехт BSW также планирует продвигать резолюцию против дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Для продвижения резолюции BSW рассчитывает на поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии". Представители BSW заявили, что отказ от помощи Украине является известной позицией AfD, поэтому ожидают голосов ее депутатов. В то же время официальной договоренности между двумя партиями о совместном голосовании пока нет.

В BSW выступают за прекращение финансовой и военной поддержки Украины, аргументируя это якобы экономическим бременем для Германии и риском распространения войны. Сама Сара Вагенкнехт ранее также призывала прекратить финансирование обороны Киева и выступала за переговоры с Россией.