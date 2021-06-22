Известно, что 55-летняя Финна Кифер отправилась в туристическую тропу Пионер-Рид. Однако 15 июня американка позвонила своему мужу и попросила о помощи.

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На туристку напали медведи

Кифер рассказала, что на нее напали сразу несколько медведей. Однако она использовала спрей, который отпугнул животных.

После этого женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. На ее поиски отправились волонтеры и патрульные. Спасатели прочесывали местность, привлекали даже авиацию.

Женщина появилась после исчезновения на сутки

Из-за непогоды 16 июня поиски приостановили. Но одна из групп волонтеров заметила женщину, которая вышла из леса примерно в полутора километрах от туристической тропы. Она объяснила, что не отвечала на звонки, потому что ее телефон разрядился.

Кифер госпитализировали в местную клинику для лечения ранений, которые он получил в результате нападения медведей.

Справка. Протяженность тропы Пионер-Ридж составляет примерно 20 километров. Этот туристический маршрут считается сложным. Туристов предупреждают, что они могут встретить на нем медведей и лосей.

Предыдущий случай нападения медведя