Відомо, що 55-річна Фіна Кіфер вирушила на туристичну стежку Піонер-Рід. Однак 15 червня американка зателефонувала своєму чоловікові та попросила про допомогу.

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На туристку напали ведмеді

Кіфер розповіла, що на неї напали одразу декілька ведмедів. Однак вона використала спрей, який відлякав тварин.

Після цього жінка перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. На її пошуки вирушили волонтери та патрульні. Рятувальники прочісували місцевість, залучали навіть авіацію.

Жінка з'явилася після зникнення на добу

Через негоду 16 червня пошуки призупинили. Але одна з груп волонтерів помітила жінку, яка вийшла з лісу приблизно за півтора кілометра від туристичної стежки. Вона пояснила, що не відповідала на дзвінки, бо її телефон розрядився.

Кіфер госпіталізували у місцеву клініку для лікування поранень, які вона отримала в результаті нападу ведмедів.

Довідка. Протяжність стежки Піонер-Рідж становить приблизно 20 кілометрів. Цей туристичний маршрут вважається складним. Туристів попереджають, що вони можуть зустріти на ньому ведмедів і лосів.

Попередній випадок нападу ведмедя