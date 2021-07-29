Аляску всколыхнуло самое мощное за десятки лет землетрясение: жуткое видео

У побережья Аляски в США пронеслось мощное землетрясение, магнитудой 8,2 балла. Сейчас информации о пострадавших или жертвах нет.

Подземные толчки 29 июля спровоцировали опасность возникновения цунами в Тихом океане. Впрочем, впоследствии выяснилось, что такой угрозы уже нет.

Ранее Вблизи Аляски – несколько мощных землетрясений: есть угроза цунами

Землетрясение стало самым мощным в этом регионе с начала 2021 года. В то же время, как пишет CBS, подземные толчки стали самыми сильными в Северной Америке с 1964 года.

Последствия мощного землетрясения

Землетрясение принесло немало бед: разрушенные дороги и различные конструкции, однако дома в округе, к счастью, остались целыми.

Подземные толчки произошли на расстоянии 91 километра от Перривилля на Аляске и в 800 километрах от Анкориджа, крупнейшего города штата. Их очаг был на глубине в 3,4 километра.

В Кадьяке по улицам ездили автомобили с включенными сиренами, чтобы предостеречь о вероятности возникновения цунами. Люди массово покидали город, из-за этого образовались пробки. Местные сообщали, что из-за угрозы цунами там даже начали эвакуацию.

Разрушительное землетрясение сняли на видео местные жители в Кадьяке: смотрите видео

По информации американской Геологической службы, после первого землетрясения произошли еще два, но не с такой сильной магнитудой – 6,2 и 5,6 балла соответственно.