Алкоголь, чеснок и высокая температура: мифы о коронавирусе, которые удивят
Человечество переживает уже 3 эпидемию коронавирусов. Первая SARS-CoV была еще в 2002 – 2003 годах. К тому же, тоже в Китае. Затем в 2015 году на Ближнем Востоке – MERS-CoV, и вот в настоящее время SARS-CoV-2, которая признана ВОЗ пандемией. Спасает ли алкоголь и чеснок в борьбе с болезнью и людям какого возраста действительно стоит его бояться – читайте дальше.
В Индии уже начали называть детей в честь борьбы против вируса, а музыканты создают песни, посвященные COVID-19.
Читайте также Переход на летнее время: кто придумал и как это влияет на здоровье людей
Вирус распространяется как снежный ком. Как и слухи и басни вокруг заболевания. Однако самое страшное – это неготовность общества к подобным пандемиям. Из-за этого почти сразу возникли мифы.
Некоторые даже считают, что посылки из Китая очень опасные и от них можно заразиться вирусом. На самом деле их доставляют в Украину в течение нескольких недель или месяцев. Однако вирус умирает быстрее.
Сколько времени живет вирус / Инфографика 24 канала
Миф 1. Коронавирус – это биологическое оружие
Причиной для таких сплетен было то, что в городе Ухань есть лаборатория IV уровня безопасности. Однако это неправда.
Эксперты объяснили, что дело в человеческих страхах. Когда человек чего-то боится – у него начинает работать мифическое мышление, образное. При этом логического объяснения этой мысли никто не ищет.
Пока большинство известных ученых мира, примерно 95%, придерживаются того мнения, что это вирус, который возник естественным путем. Так, как его первые родные "братья-коронавирусы". А их источником являются летучие мыши,
– пояснил директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.
COVID-19 не является биологическим оружием / Фото Укринформ
Миф 2. Вирус COVID-19 является угрозой только для пожилых людей
Во Франции 50% людей, заболевших вирусом, – моложе 65 лет. В Нидерландах большинству больных меньше, чем 50 лет.
К теме Как коронавирус поражает легкие пациента: видео
Действительно, коронавирус в начале поражал пожилых людей. Однако впоследствии, как утверждают ученые, болезнь добралась и до молодых. Болеют даже дети.
COVID-19 поражает людей всех возрастов / Фото: hromadske
Миф 3. Защитная маска избавляет от COVID-19
На самом деле маску стоит носить только для того, чтобы не заразить других.
Все эксперты мира заявляют, что маски не защищают и их не стоит носить здоровым людям. Однако если человеку так спокойнее, то она защищает от лишнего прикосновения к лицу,
– пояснил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
Обязательно надо одевать маску людям, которые контактируют с потенциальными больными людьми. Также стоит отметить, что обычные марлевые повязки, которые люди делают самостоятельно – неэффективны.
Как использовать маску / Инфографика 24 канала
Миф 4. Алкоголь и чеснок "отталкивают" коронавирус
Это неправда. Единственная функция, которую выполняют эти продукты – отпугивание людей, ведь запах не из приятных.
Известно, что алкоголь в больших дозах приводит к угнетению иммунной системы. Это ни в коем случае не поможет в борьбе с короновирусом,
– отметил Комиссаренко.
Алкоголь и чеснок не спасают от коронавируса / Фото: РБК-Украина
МИФ 5. COVID-19 "боится" высокой температуры
На самом деле дело вовсе не в температуре воздуха.
"Он погибает при высоких температурах, но при очень-очень высоких. Поэтому я бы не советовал принимать горячие ванны, или слишком горячие напитки. Этим можно себе только сжечь пищевод, вирус от этого не погибнет", – рассказал Комиссаренко.
К теме. COVID-19 зафиксировали даже в Египте, где температура воздуха в марте достигает 25-27 градусов. Из-за вспышки пандемии там даже дезинфицировали пирамиды и музеи.
Вирус зафиксировали и в Египте / Фото: hromadske
Что следует делать, чтобы избежать заражения COVID-19
Стоит прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения:
- обходить скопления людей;
- избегать рукопожатий;
- соблюдать дистанцию;
- мыть и дезинфицировать руки;
- соблюдать условия карантина.
Как уберечься от коронавируса: видео 24 канала
Читайте также
Выбор редакции
-
Эвакуация украинцев: спецборт из Нью-Йорка приземлился в Киевесегодня , 08:28
-
Грузия отказалась пускать россиян из Армении через свою территориюсегодня , 09:45
-
Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семьесегодня , 10:47
-
Коронавирус в Украине: заразились 418 человексегодня , 10:27
-
Выпуск новостей за 9:00: Увеличение больных на Тернопольщине. Поезд с украинцами из Россиисегодня , 09:54
-
Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и теплосегодня , 09:15