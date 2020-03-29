Алкоголь, чеснок и высокая температура: мифы о коронавирусе, которые удивят

Человечество переживает уже 3 эпидемию коронавирусов. Первая SARS-CoV была еще в 2002 – 2003 годах. К тому же, тоже в Китае. Затем в 2015 году на Ближнем Востоке – MERS-CoV, и вот в настоящее время SARS-CoV-2, которая признана ВОЗ пандемией. Спасает ли алкоголь и чеснок в борьбе с болезнью и людям какого возраста действительно стоит его бояться – читайте дальше.

В Индии уже начали называть детей в честь борьбы против вируса, а музыканты создают песни, посвященные COVID-19.

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Вирус распространяется как снежный ком. Как и слухи и басни вокруг заболевания. Однако самое страшное – это неготовность общества к подобным пандемиям. Из-за этого почти сразу возникли мифы.

Некоторые даже считают, что посылки из Китая очень опасные и от них можно заразиться вирусом. На самом деле их доставляют в Украину в течение нескольких недель или месяцев. Однако вирус умирает быстрее.



Сколько времени живет вирус / Инфографика 24 канала

Миф 1. Коронавирус – это биологическое оружие

Причиной для таких сплетен было то, что в городе Ухань есть лаборатория IV уровня безопасности. Однако это неправда.

Эксперты объяснили, что дело в человеческих страхах. Когда человек чего-то боится – у него начинает работать мифическое мышление, образное. При этом логического объяснения этой мысли никто не ищет.

Пока большинство известных ученых мира, примерно 95%, придерживаются того мнения, что это вирус, который возник естественным путем. Так, как его первые родные "братья-коронавирусы". А их источником являются летучие мыши,

– пояснил директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.



COVID-19 не является биологическим оружием / Фото Укринформ

Миф 2. Вирус COVID-19 является угрозой только для пожилых людей

Во Франции 50% людей, заболевших вирусом, – моложе 65 лет. В Нидерландах большинству больных меньше, чем 50 лет.

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Действительно, коронавирус в начале поражал пожилых людей. Однако впоследствии, как утверждают ученые, болезнь добралась и до молодых. Болеют даже дети.



COVID-19 поражает людей всех возрастов / Фото: hromadske

Миф 3. Защитная маска избавляет от COVID-19

На самом деле маску стоит носить только для того, чтобы не заразить других.

Все эксперты мира заявляют, что маски не защищают и их не стоит носить здоровым людям. Однако если человеку так спокойнее, то она защищает от лишнего прикосновения к лицу,

– пояснил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Обязательно надо одевать маску людям, которые контактируют с потенциальными больными людьми. Также стоит отметить, что обычные марлевые повязки, которые люди делают самостоятельно – неэффективны.



Как использовать маску / Инфографика 24 канала

Миф 4. Алкоголь и чеснок "отталкивают" коронавирус

Это неправда. Единственная функция, которую выполняют эти продукты – отпугивание людей, ведь запах не из приятных.

Известно, что алкоголь в больших дозах приводит к угнетению иммунной системы. Это ни в коем случае не поможет в борьбе с короновирусом,

– отметил Комиссаренко.



Алкоголь и чеснок не спасают от коронавируса / Фото: РБК-Украина

МИФ 5. COVID-19 "боится" высокой температуры

На самом деле дело вовсе не в температуре воздуха.

"Он погибает при высоких температурах, но при очень-очень высоких. Поэтому я бы не советовал принимать горячие ванны, или слишком горячие напитки. Этим можно себе только сжечь пищевод, вирус от этого не погибнет", – рассказал Комиссаренко.

К теме. COVID-19 зафиксировали даже в Египте, где температура воздуха в марте достигает 25-27 градусов. Из-за вспышки пандемии там даже дезинфицировали пирамиды и музеи.



Вирус зафиксировали и в Египте / Фото: hromadske

Что следует делать, чтобы избежать заражения COVID-19

Стоит прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения:

обходить скопления людей;

избегать рукопожатий;

соблюдать дистанцию;

мыть и дезинфицировать руки;

соблюдать условия карантина.

Как уберечься от коронавируса: видео 24 канала