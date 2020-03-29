11:04
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Алкоголь, чеснок и высокая температура: мифы о коронавирусе, которые удивят

      Осторожно, миф - Читати новину українською

      Человечество переживает уже 3 эпидемию коронавирусов. Первая SARS-CoV была еще в 2002 – 2003 годах. К тому же, тоже в Китае. Затем в 2015 году на Ближнем Востоке – MERS-CoV, и вот в настоящее время SARS-CoV-2, которая признана ВОЗ пандемией. Спасает ли алкоголь и чеснок в борьбе с болезнью и людям какого возраста действительно стоит его бояться – читайте дальше.

      В Индии уже начали называть детей в честь борьбы против вируса, а музыканты создают песни, посвященные COVID-19.

      Читайте также Переход на летнее время: кто придумал и как это влияет на здоровье людей

      Вирус распространяется как снежный ком. Как и слухи и басни вокруг заболевания. Однако самое страшное – это неготовность общества к подобным пандемиям. Из-за этого почти сразу возникли мифы.

      Некоторые даже считают, что посылки из Китая очень опасные и от них можно заразиться вирусом. На самом деле их доставляют в Украину в течение нескольких недель или месяцев. Однако вирус умирает быстрее.


      Сколько времени живет вирус / Инфографика 24 канала

      Миф 1. Коронавирус – это биологическое оружие

      Причиной для таких сплетен было то, что в городе Ухань есть лаборатория IV уровня безопасности. Однако это неправда.

      Эксперты объяснили, что дело в человеческих страхах. Когда человек чего-то боится – у него начинает работать мифическое мышление, образное. При этом логического объяснения этой мысли никто не ищет.

      Пока большинство известных ученых мира, примерно 95%, придерживаются того мнения, что это вирус, который возник естественным путем. Так, как его первые родные "братья-коронавирусы". А их источником являются летучие мыши,
      – пояснил директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.


      COVID-19 не является биологическим оружием / Фото Укринформ

      Миф 2. Вирус COVID-19 является угрозой только для пожилых людей

      Во Франции 50% людей, заболевших вирусом, – моложе 65 лет. В Нидерландах большинству больных меньше, чем 50 лет.

      К теме Как коронавирус поражает легкие пациента: видео

      Действительно, коронавирус в начале поражал пожилых людей. Однако впоследствии, как утверждают ученые, болезнь добралась и до молодых. Болеют даже дети.


      COVID-19 поражает людей всех возрастов / Фото: hromadske

      Миф 3. Защитная маска избавляет от COVID-19

      На самом деле маску стоит носить только для того, чтобы не заразить других.

      Все эксперты мира заявляют, что маски не защищают и их не стоит носить здоровым людям. Однако если человеку так спокойнее, то она защищает от лишнего прикосновения к лицу,
      – пояснил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

      Обязательно надо одевать маску людям, которые контактируют с потенциальными больными людьми. Также стоит отметить, что обычные марлевые повязки, которые люди делают самостоятельно – неэффективны.


      Как использовать маску / Инфографика 24 канала

      Миф 4. Алкоголь и чеснок "отталкивают" коронавирус

      Это неправда. Единственная функция, которую выполняют эти продукты – отпугивание людей, ведь запах не из приятных.

      Известно, что алкоголь в больших дозах приводит к угнетению иммунной системы. Это ни в коем случае не поможет в борьбе с короновирусом,
      – отметил Комиссаренко.


      Алкоголь и чеснок не спасают от коронавируса / Фото: РБК-Украина

      МИФ 5. COVID-19 "боится" высокой температуры

      На самом деле дело вовсе не в температуре воздуха.

      "Он погибает при высоких температурах, но при очень-очень высоких. Поэтому я бы не советовал принимать горячие ванны, или слишком горячие напитки. Этим можно себе только сжечь пищевод, вирус от этого не погибнет", – рассказал Комиссаренко.

      К теме. COVID-19 зафиксировали даже в Египте, где температура воздуха в марте достигает 25-27 градусов. Из-за вспышки пандемии там даже дезинфицировали пирамиды и музеи.


      Вирус зафиксировали и в Египте / Фото: hromadske

      Что следует делать, чтобы избежать заражения COVID-19

      Стоит прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения:

      • обходить скопления людей;
      • избегать рукопожатий;
      • соблюдать дистанцию;
      • мыть и дезинфицировать руки;
      • соблюдать условия карантина.

      Как уберечься от коронавируса: видео 24 канала

       

      Автор: Ярослав Демьяненко
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 ВОЗ Мифы о здоровье Осторожно, миф
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:40 Лукашенко назвал неожиданные лекарства против коронавируса: видео
      Новини світу 12521
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Новини України 14503
      сегодня , 07:20 Во время эпидемии коронавируса в аннексированом Крыму организовали массовые ярмарки: фото
      Новини України 2725
      сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
      Новини України 10998
      сегодня , 04:59 В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
      Медицина 7144
      сегодня , 05:50 Коронавирус на австрийском курорте: более 400 человек будут судиться с властями
      Новини України 2672
      сегодня , 10:00 Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы
      Новини шоу-бізнесу 3393
      сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
      Новини України 19988
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      28 марта , 17:56 Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин
      Анатолій Максимов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук