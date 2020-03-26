15:13
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи: фото

      - Читати новину українською

      Министерство туризма начало дезинфицировать музеи и археологические памятники по всей территории Египта. К дополнительным мерам безопасности прибегли для предотвращения распространения коронавируса.

      Первую дезинфекцию уже провели. Сделали это в соответствии с международными нормами, информирует в фейсбуке пресс-служба Министерства туризма и древностей.

      Читайте также Израиль закрывает святилище верующих из-за коронавируса

      Для этого использовали жидкости, которые заранее утвердило Министерство здравоохранения Египта.

      Где дезинфицируют музеи и археологические памятники

      • на Северном Синае;
      • в дельте Нила и Нижнем Египте;
      • в Верхнем Египте и Большом Каире.

      В ведомстве отмечают, что уже обеззаразили археологическую зону вблизи пирамид в Гизе, а также ближайшие подъездные дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.

      Кроме того, Каирский египетский музей закрыт до 31 марта. Сразу после закрытия там провели дезинфекцию.

      Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи

       

       

      Основное про коронавирус в Египте

      • По состоянию на 26 марта в Египте зафиксировали 456 случаев заражения коронавирусом. От недуга умер 21 человек, однако 95 – выздоровели.
      • Власти Египта 21 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыла на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви. Мечетям позволили транслировать молитвы через громкоговорители.
      • А с 25 марта в стране ввели комендантский час.


      Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Музеи Египет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Карантинные меры в Индии, Канаде и Украине: почувствуйте разницу
      Зоя Казанжи
      сегодня , 14:37 Ахметов наверстывает упущенное: пошлины на импорт из России подсадят Украину на иглу олигарха
      Сергій Лещенко
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:15 Карантин в Украине продлили до 24 апреля: на что это повлияет
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук