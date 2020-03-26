Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи: фото
Министерство туризма начало дезинфицировать музеи и археологические памятники по всей территории Египта. К дополнительным мерам безопасности прибегли для предотвращения распространения коронавируса.
Первую дезинфекцию уже провели. Сделали это в соответствии с международными нормами, информирует в фейсбуке пресс-служба Министерства туризма и древностей.
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Для этого использовали жидкости, которые заранее утвердило Министерство здравоохранения Египта.
Где дезинфицируют музеи и археологические памятники
- на Северном Синае;
- в дельте Нила и Нижнем Египте;
- в Верхнем Египте и Большом Каире.
В ведомстве отмечают, что уже обеззаразили археологическую зону вблизи пирамид в Гизе, а также ближайшие подъездные дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.
Кроме того, Каирский египетский музей закрыт до 31 марта. Сразу после закрытия там провели дезинфекцию.
Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи
Основное про коронавирус в Египте
- По состоянию на 26 марта в Египте зафиксировали 456 случаев заражения коронавирусом. От недуга умер 21 человек, однако 95 – выздоровели.
- Власти Египта 21 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыла на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви. Мечетям позволили транслировать молитвы через громкоговорители.
- А с 25 марта в стране ввели комендантский час.