Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи: фото

Министерство туризма начало дезинфицировать музеи и археологические памятники по всей территории Египта. К дополнительным мерам безопасности прибегли для предотвращения распространения коронавируса.

Первую дезинфекцию уже провели. Сделали это в соответствии с международными нормами, информирует в фейсбуке пресс-служба Министерства туризма и древностей.

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Для этого использовали жидкости, которые заранее утвердило Министерство здравоохранения Египта.

Где дезинфицируют музеи и археологические памятники

на Северном Синае;

в дельте Нила и Нижнем Египте;

в Верхнем Египте и Большом Каире.

В ведомстве отмечают, что уже обеззаразили археологическую зону вблизи пирамид в Гизе, а также ближайшие подъездные дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.

Кроме того, Каирский египетский музей закрыт до 31 марта. Сразу после закрытия там провели дезинфекцию.

Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи

Основное про коронавирус в Египте

По состоянию на 26 марта в Египте зафиксировали 456 случаев заражения коронавирусом. От недуга умер 21 человек, однако 95 – выздоровели.

коронавирусом. От недуга умер 21 человек, однако 95 – выздоровели. Власти Египта 21 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыла на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви . Мечетям позволили транслировать молитвы через громкоговорители.

(их более 100 тысяч) . Мечетям позволили транслировать молитвы через громкоговорители. А с 25 марта в стране ввели комендантский час.



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