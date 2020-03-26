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      Через коронавірус в Єгипті дезінфікують піраміди і музеї: фото

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      В Єгипті через коронавірус дезінфікують піраміди і музеї / Твіттер AFP Photo

      Міністерство туризму почало дезінфікувати музеї та археологічні пам’ятки по всій території Єгипту. До додаткових заходів безпеки вдалися для запобігання поширенню коронавірусу.

      Першу дезінфекцію вже провели. Зробили це відповідно до міжнародних норм, інформує у фейсбуці пресслужба Міністерства туризму і старожитностей.

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      Для цього використали рідини, які заздалегідь затвердило Міністерство охорони здоров'я Єгипту.

      Де дезінфікують музеї та археологічні пам’ятки

      • на Північному Синаї;
      • в дельті Нілу і Нижньому Єгипті;
      • у Верхньому Єгипті та Великому Каїрі.

      У відомстві зазначають, що вже знезаразили археологічну зону поблизу пірамід у Гізі, а також найближчі під'їзні дороги, каси, туалети й місця відпочинку туристів.

      Крім того, Каїрський єгипетський музей зачинений до 31 березня. Одразу після закриття там провели дезінфекцію.

      Через коронавірус в Єгипті дезінфікують піраміди та музеї

       

      Основне про коронавірус в Єгипті

      • Станом на 26 березня в Єгипті зафіксували 456 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померла 21 людина, однак 95 – одужали.
      • Влада Єгипту 21 березня для запобігання поширенню коронавірусу закрила на два тижні всі мечеті (їх понад 100 тисяч) та церкви. Мечетям дозволили транслювати молитви через гучномовці.
      • А з 25 березня у країні запровадили комендантську годину.


      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Музеї Єгипет
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