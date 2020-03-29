Алкоголь, часник і висока температура: міфи про коронавірус, які здивують

Людство переживає вже 3 епідемію коронавірусів. Перша SARS-CoV була ще у 2002 – 2003 роках. До того ж, теж у Китаї. Потім у 2015 році на Близькому Сході – MERS-CoV, і ось у нинішній час SARS-CoV-2, яка визнана ВООЗ пандемією. Чи рятує алкоголь та часник у боротьбі з хворобою та людям якого віку дійсно варто його боятися – читайте далі.

В Індії уже почали називати дітей на честь боротьби проти вірусу, а музиканти створюють пісні, присвячені COVID-19.

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Вірус шириться немов снігова лавина. Як і чутки та байки навколо захворювання. Однак найстрашніше – це неготовність нашого суспільства до подібних пандемій. Через це майже одразу створили міфи.

Дехто навіть вважає, що посилки з Китаю є дуже небезпечні і від них можна заразитись вірусом. Насправді їх доставляють в Україну протягом кількох тижнів чи місяців. Однак вірус помирає значно швидше.



Скільки часу живе вірус / Інфографіка 24 каналу

Міф 1. Коронавірус – це біологічна зброя

Причиною для таких пліток було те, що в місті Умань є лабораторія IV рівня безпеки. Однак це неправда.

Експерти пояснили, що справа у людських страхах. Коли людина чогось боїться – у неї починає працювати міфічне мислення, образне. При цьому, логічного пояснення цій думці ніхто не шукає.

Поки що більшість відомих вчених світу, приблизно 95%, дотримуються тієї думки, що це вірус, який виник природним шляхом. Так, як його перші рідні "брати-коронавіруси". А їх джерелом є кажани,

– пояснив директор Інституту біохімії імені Палладіна Сергій Комісаренко.



COVID-19 не є біологічною зброєю / Фото: Укрінформ

Міф 2. Вірус COVID-19 є загрозою лише для літніх людей

У Франції 50% людей, які хворіють на вірус, – молодші за 65 років. У Нідерландах більшості хворим менше, ніж 50 років.

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Справді, коронавірус на початку вражав старших людей. Однак згодом, як стверджують вчені, хвороба добралась і до молодих. Хворіють навіть діти.



COVID-19 вражає людей різного віку / Фото: hromadske

Міф 3. Захисна маска рятує від COVID-19

Насправді маску варто носити лише для того, аби не заразити інших.

Всі експерти світу заявляють, що маски не захищають і їх не варто носити здоровим людям. Однак якщо людині так спокійніше, то вона захищає від зайвого доторку до обличчя,

– пояснив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Обов'язково треба одягати маску людям, які контактують з потенційними хворими людьми. Також варто зазначити, що звичайні марлеві пов'язки, які люди роблять самостійно – неефективні.



Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

Міф 4. Алкоголь та часник "відштовхують" коронавірус

Це неправда. Єдина функція, яку виконують ці продукти – відлякування людей, адже запах не з приємних.

Відомо, що алкоголь у великих дозах призводить до пригнічення імунної системи. Це в жодному разі не допоможе в боротьбі з короновірусом,

– зазначив Комісаренко.



Алкоголь і часник не рятує від коронавірусу / Фото: РБК-Україна

МІФ 5. COVID-19 "боїться" високої температури

Насправді справа зовсім не у температурі повітря.

"Він гине при високих температурах, але при дуже-дуже високих. Тому я б не радив приймати гарячі ванни, чи надто гарячі напої. Цим можна собі тільки спалити стравохід, вірус від цього не загине", – розповів Комісаренко.

До теми. COVID-19 зафіксували навіть у Єгипті, де температура повітря у березні сягає 25-27 градусів. Через спалах пандемії там навіть дезінфікували піраміди та музеї.



Вірус зафіксували і в Єгипті / Фото: hromadske

Що варто робити, аби уникнути зараження COVID-19

Варто прислухатись до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я:

оминати скупчення людей;

уникнути рукостискань;

дотримуватись дистанції;

мити та дезінфікувати руки;

дотримуватись умов карантину.

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