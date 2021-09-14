Участники акции ходили по улице и пели оптимистичные песни. Они держали огромный плакат "Я за трезвость". Люди были одеты в зеленые жилетки.

К теме В России стали меньше покупать и употреблять водку: результаты обзора

Акцию провели в Тербунах ​​и Ельце Липецкой области. Мероприятие посвятили Всероссийскому дню трезвости. Организаторы рассказали, что хотели привлечь внимание местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения.

Люди проводили беседы с прохожими и рассказывали о дне трезвости. Местным раздавали буклеты о преимуществах здорового и трезвого образа жизни.

В кадр ворвался "алкоголик из Ельца"

В сети появилось видео, как местный житель едва не сорвал мероприятие. Он неожиданно ворвался в эфир. Пьяный мужчина представился "алкоголиком из Ельца".

Смотрите видео, как алкоголик сорвал флешмоб:

Отравление алкоголем в России

В российской Карелии в августе 2021 года люди отравились неизвестным алкоголем. Бригада строителей из Беларуси отдыхала в селе Авдеево. Бригадир принес алкоголь, который имел неизвестное происхождение и решил угостить земляков.

Все закончилось трагически. В результате инцидента погибли 5 человек. Жертв могло быть и больше, но медикам удалось спасти несколько жизней.