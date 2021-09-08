Соответствующую информацию обнародовало рейтинговое агентство НРА. Они сравнили информацию о продаже водки в 2019 – 2021 годах.

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В России меньше покупают водку, по сравнению с 2020 годом

Согласно информации обзора, розничные продажи водки в России в первом полугодии 2021 года составляют – 344 миллиона литров. Это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2020 года,

– говорится в сообщении.

Кроме того, – это на 3% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Более того, исследовательская компания GfK заявила, что продажи водки сократились на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года. Компания отслеживала покупки около 20 тысяч российских домохозяйств.

В GfK заявили, что падение спроса на водку – долгосрочная тенденция.

Доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. В этом году доля семей, которые хотя бы раз купили водку за полугодие – 32%, тогда как до пандемии, в 2019 году, это было 35%,

– говорится в сообщении.

Среднее потребление на семью не изменилось и составляет 6,5 литра в год. Стоит отметить, что производство водки в первой половине 2021 года снизилось на 2% по сравнению с тем же периодом в 2020 году – до 335 миллионов литров.

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