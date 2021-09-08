Відповідну інформацію оприлюднило рейтингове агентство НРА. Вони порівняли інформацію про продаж горілки у 2021 – 2019 роках.

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У Росії менше купують горілку, порівняно з 2020 роком

Згідно з інформацією огляду, роздрібні продажі горілки в Росії в першому півріччі 2021 року становлять – 344 мільйони літрів. Це на 4% менше, ніж в першому півріччі 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, – це на 3% менше, ніж в першому півріччі 2019 року. Ба більше, дослідницька компанія GfK заявила, що продажі горілки зменшились на 8%, порівняно з першою половиною 2019 року. Компанія відстежувала покупки близько 20 тисяч російських домогосподарств.

У GfK заявили, що падіння попиту на горілку – довгострокова тенденція.

Частка домогосподарств, які купують горілку, незмінно знижується з 2016 року. Цього року частка сімей, хоча б раз купили горілку за півріччя – 32%, тоді як до пандемії, в 2019 році, це було 35%,

– мовиться у повідомленні.

Середнє споживання на сім'ю не змінилось й становить 6,5 літрів на рік. Варто відзначити, що виробництво горілки у першій половині 2021 року знизилося на 2% , порівняно з тим же періодом у 2020 році – до 335 мільйонів літрів.

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